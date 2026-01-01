Розгорніть AstrBot в один клік.
Мультиплатформний фреймворк чат-ботів ШІ з відкритим вихідним кодом, що підключає великі мовні моделі до ваших улюблених застосунків для обміну повідомленнями.
Виберіть тариф VPS для AstrBot
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою AstrBot
AstrBot — це потужна платформа чат-ботів з відкритим вихідним кодом, яка поєднує великі мовні моделі та популярні програми для обміну повідомленнями, включно з Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu та LINE. Маючи понад 25 000 зірок на GitHub, вона надає єдину структуру для створення розмовних ШІ-досвідів з підтримкою мультимодальності, базами знань, пісочницею агентів для безпечного виконання коду та інтеграцією MCP (Model Context Protocol).
Самостійне розміщення AstrBot на власному VPS зберігає API-ключі, історію розмов та дані бази знань повністю приватними. Маючи понад 1000 плагінів спільноти, які можна встановити з вбудованого маркетплейсу, та веб-інтерфейс для конфігурації, ви отримуєте інфраструктуру ШІ-чат-ботів корпоративного рівня без залежності від сторонніх хостингових послуг.
Ключові характеристики AstrBot
Багатоплатформний обмін повідомленнями
Підключіть одне розгортання AstrBot до Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE та інших одночасно.
Маркетплейс плагінів
Встановлюйте з понад 1000 плагінів спільноти за один клік, щоб розширити можливості — інструменти модерації, планувальники, інтеграції та багато іншого.
Пісочниця агента
Безпечно виконувати код в ізольованій пісочниці під час розмов, дозволяючи потужні агентні робочі процеси, не розкриваючи хост-систему.
Підтримка Бази знань
Прикріплюйте власні бази знань до своїх ботів, щоб вони відповідали на запитання, ґрунтуючись на ваших власних документах та даних, а не на загальних навчальних даних.
Інтеграція MCP
Підтримка протоколу контексту моделі дозволяє AstrBot використовувати зовнішні інструменти та джерела даних, розблоковуючи розширені агентні поведінки за межами простого чату.
Чому варто запускати AstrBot у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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