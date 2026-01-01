AstrBot — це потужна платформа чат-ботів з відкритим вихідним кодом, яка поєднує великі мовні моделі та популярні програми для обміну повідомленнями, включно з Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu та LINE. Маючи понад 25 000 зірок на GitHub, вона надає єдину структуру для створення розмовних ШІ-досвідів з підтримкою мультимодальності, базами знань, пісочницею агентів для безпечного виконання коду та інтеграцією MCP (Model Context Protocol).

Самостійне розміщення AstrBot на власному VPS зберігає API-ключі, історію розмов та дані бази знань повністю приватними. Маючи понад 1000 плагінів спільноти, які можна встановити з вбудованого маркетплейсу, та веб-інтерфейс для конфігурації, ви отримуєте інфраструктуру ШІ-чат-ботів корпоративного рівня без залежності від сторонніх хостингових послуг.