Розгортання Forgejo в один клік.
Легкий самостійний сервіс Git з повноцінним веб-інтерфейсом, запитами на злиття, відстеженням проблем та конвеєрами CI/CD.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Forgejo
Forgejo – це керований спільнотою, самостійно розміщений Git-сервіс, який виник як форк Gitea з сильним акцентом на прозорість та розширення можливостей користувачів. Він надає командам усе необхідне для розміщення, співпраці та керування програмними проєктами — від керування репозиторіями та перегляду коду до відстеження проблем, вікі та вбудованих дій CI/CD — у легкому, ресурсоефективному пакеті, який комфортно працює на невеликому VPS.
Самостійне розміщення вашої Git-інфраструктури з Forgejo означає повне володіння вашим вихідним кодом, відсутність залежності від сторонніх платформ та повну відповідність вимогам щодо зберігання даних. Ви отримуєте функції співпраці корпоративного рівня без ціноутворення за користувача або ризику зміни політики від зовнішніх постачальників, що може заблокувати доступ вашої команди до власних репозиторіїв.
Ключові характеристики Forgejo
Повний хостинг Git
Розміщуйте репозиторії з доступом по SSH та HTTPS, захистом гілок та веб-переглядачем відмінностей для перевірки коду.
Запити на витягування і огляди
Структурований робочий процес перевірки коду з вбудованими коментарями, вимогами до затвердження та стратегіями злиття для контролю якості.
Відстеження проблем
Вбудований трекер проблем з мітками, етапами та дошками проєктів для керування роботою разом з відповідним кодом.
Вбудовані дії CI/CD
Автоматизація, сумісна з GitHub Actions, дозволяє запускати тести та розгортання безпосередньо у Forgejo без зовнішніх CI-сервісів.
Реєстр пакетів
Розміщуйте образи Docker, пакети NPM та інші артефакти на тій самій платформі, що й вихідний код, для уніфікованого ланцюга поставок.
Підтримка Федерації
Федерація на основі ActivityPub дозволяє співпрацю між екземплярами, зменшуючи залежність від будь-якого єдиного централізованого хостинг-провайдера.
Чому варто запускати Forgejo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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