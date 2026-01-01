Forgejo – це керований спільнотою, самостійно розміщений Git-сервіс, який виник як форк Gitea з сильним акцентом на прозорість та розширення можливостей користувачів. Він надає командам усе необхідне для розміщення, співпраці та керування програмними проєктами — від керування репозиторіями та перегляду коду до відстеження проблем, вікі та вбудованих дій CI/CD — у легкому, ресурсоефективному пакеті, який комфортно працює на невеликому VPS.

Самостійне розміщення вашої Git-інфраструктури з Forgejo означає повне володіння вашим вихідним кодом, відсутність залежності від сторонніх платформ та повну відповідність вимогам щодо зберігання даних. Ви отримуєте функції співпраці корпоративного рівня без ціноутворення за користувача або ризику зміни політики від зовнішніх постачальників, що може заблокувати доступ вашої команди до власних репозиторіїв.