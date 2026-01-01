Встановлення Metabase в один клік.
Платформа бізнес-аналітики з відкритим кодом, яка дозволяє будь-якому члену команди досліджувати дані та створювати інформаційні панелі без SQL.
Виберіть тариф VPS для Metabase
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.
Що можна створити за допомогою Metabase
Metabase — це провідна open-source платформа бізнес-аналітики, якій довіряють понад 40 000 компаній по всьому світу. Її інтуїтивно зрозумілий конструктор запитів дозволяє нетехнічним членам команди досліджувати дані та створювати інтерактивні дашборди без написання SQL-коду, тоді як досвідчені користувачі можуть використовувати нативні запити. Вона підключається до понад 20 баз даних, включаючи PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery та Snowflake, і підтримує автоматизовані звіти електронною поштою та через Slack.
Розгортання Metabase на власному VPS зберігає конфіденційні бізнес-дані у вашому середовищі, усуває ціноутворення SaaS за користувача та надає виділені ресурси для складних запитів і великих наборів даних, які уповільнюють роботу спільних хмарних аналітичних сервісів.
Ключові характеристики Metabase
Конструктор запитів No-SQL
Будь-хто в команді може досліджувати дані та створювати діаграми за допомогою візуального інтерфейсу, не вивчаючи синтаксис SQL.
20+ Конектори баз даних
Підключіться до PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake та інших за допомогою майстра налаштування з підказками.
Інтерактивні панелі приладів
Об'єднуйте діаграми, метрики та фільтри в спільні інформаційні панелі, які автоматично оновлюються свіжими даними.
Автоматизовані звіти
Заплануйте доставку звітів електронною поштою або через Slack, щоб зацікавлені сторони завжди мали актуальну інформацію без входу в систему.
Вбудовування та поширення
Вбудовуйте інформаційні панелі у зовнішні інструменти або діліться публічними посиланнями для аналітики, орієнтованої на клієнтів, без розкриття необроблених даних.
Чому варто запускати Metabase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Рекомендоване розташування сервера:
Перевірка...
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
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Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.
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