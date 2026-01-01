Metabase — це провідна open-source платформа бізнес-аналітики, якій довіряють понад 40 000 компаній по всьому світу. Її інтуїтивно зрозумілий конструктор запитів дозволяє нетехнічним членам команди досліджувати дані та створювати інтерактивні дашборди без написання SQL-коду, тоді як досвідчені користувачі можуть використовувати нативні запити. Вона підключається до понад 20 баз даних, включаючи PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery та Snowflake, і підтримує автоматизовані звіти електронною поштою та через Slack.

Розгортання Metabase на власному VPS зберігає конфіденційні бізнес-дані у вашому середовищі, усуває ціноутворення SaaS за користувача та надає виділені ресурси для складних запитів і великих наборів даних, які уповільнюють роботу спільних хмарних аналітичних сервісів.