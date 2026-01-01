Встановити BookStack в один клік.
Самохостингова вікі-платформа зі структурованою ієрархією Книг, Розділів та Сторінок для впорядкованої документації команди.
Виберіть тариф VPS для BookStack
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою BookStack
BookStack — це безкоштовна вікі з відкритим вихідним кодом, побудована на Laravel, яка організовує документацію в трирівневу ієрархію Книг, Розділів та Сторінок — відображаючи те, як люди природно мислять про структурований контент. Редактор WYSIWYG, вбудований режим Markdown та інтеграція діаграм draw.io означають, що команди можуть писати та ілюструвати документацію, не залишаючи платформи.
Самостійний хостинг BookStack на власному VPS зберігає конфіденційну внутрішню документацію — інструкції, архітектурні рішення, політики HR — повністю в межах вашої інфраструктури, без витрат на одне робоче місце та без доступу третіх сторін до вашого контенту. Дозволи на основі ролей дозволяють точно контролювати, хто може читати або редагувати кожен розділ бази знань.
Ключові характеристики BookStack
Структурована ієрархія
Книги, розділи та сторінки допомагають організувати документацію та зробити її зручною для навігації, коли база знань розростається до тисяч записів.
WYSIWYG та редактори Markdown
Автори обирають свій бажаний досвід редагування — візуальний блоковий редактор або чистий Markdown з попереднім переглядом у реальному часі — для кожної сторінки окремо.
Права доступу на основі ролей
Деталізований контроль доступу на рівні книги, розділу та сторінки дозволяє сегментувати документацію між командами, підрядниками та публічними читачами.
Повнотекстовий пошук
Швидкий пошук по всьому тексту сторінок, заголовках і метаданих дозволяє користувачам знаходити відповіді, без необхідності знати, де зберігається вміст.
Історія змін сторінки
Кожна зміна версіонується з переглядом відмінностей та відкатом в один клік, забезпечуючи журнал аудиту та захисну сітку для спільної документації.
Чому варто запускати BookStack у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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