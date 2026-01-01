BookStack — це безкоштовна вікі з відкритим вихідним кодом, побудована на Laravel, яка організовує документацію в трирівневу ієрархію Книг, Розділів та Сторінок — відображаючи те, як люди природно мислять про структурований контент. Редактор WYSIWYG, вбудований режим Markdown та інтеграція діаграм draw.io означають, що команди можуть писати та ілюструвати документацію, не залишаючи платформи.

Самостійний хостинг BookStack на власному VPS зберігає конфіденційну внутрішню документацію — інструкції, архітектурні рішення, політики HR — повністю в межах вашої інфраструктури, без витрат на одне робоче місце та без доступу третіх сторін до вашого контенту. Дозволи на основі ролей дозволяють точно контролювати, хто може читати або редагувати кожен розділ бази знань.