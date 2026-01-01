imgproxy — це високопродуктивний автономний сервер для обробки зображень на льоту. Замість того, щоб писати код для маніпуляцій із зображеннями у вашій програмі або платити за SaaS-послуги за кожне перетворення, ви розгортаєте imgproxy один раз і трансформуєте зображення за допомогою параметрів URL. Змінюйте розмір, обрізайте, конвертуйте, додавайте водяні знаки та оптимізуйте зображення, створюючи URL-адресу — без необхідності змінювати сховище зображень або конвеєр доставки.

Побудований на libvips, imgproxy обробляє зображення значно швидше, ніж ImageMagick, з меншим використанням пам'яті. Він підтримує JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF та інші формати, з автоматичним вибором формату для найкращого співвідношення якості та розміру. Самостійний хостинг надає вам необмежені трансформації зображень за фіксовану вартість VPS без оплати за запит.