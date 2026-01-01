Знижка до 68% на imgproxy

Розгорнути imgproxy: встановлення в один клік.

Швидкий та безпечний сервер для обробки зображень на льоту, який змінює розмір, конвертує та оптимізує зображення через прості URL-запити.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути imgproxy: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для imgproxy

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою imgproxy

imgproxy — це високопродуктивний автономний сервер для обробки зображень на льоту. Замість того, щоб писати код для маніпуляцій із зображеннями у вашій програмі або платити за SaaS-послуги за кожне перетворення, ви розгортаєте imgproxy один раз і трансформуєте зображення за допомогою параметрів URL. Змінюйте розмір, обрізайте, конвертуйте, додавайте водяні знаки та оптимізуйте зображення, створюючи URL-адресу — без необхідності змінювати сховище зображень або конвеєр доставки.

Побудований на libvips, imgproxy обробляє зображення значно швидше, ніж ImageMagick, з меншим використанням пам'яті. Він підтримує JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF та інші формати, з автоматичним вибором формату для найкращого співвідношення якості та розміру. Самостійний хостинг надає вам необмежені трансформації зображень за фіксовану вартість VPS без оплати за запит.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики imgproxy

Обробка на основі URL

Перетворюйте зображення, створюючи URL-адресу — без змін у коді, без переробки конвеєра обробки зображень і без SDK для встановлення у вашому застосунку.

Перетворення формату

Автоматично надавати WebP або AVIF браузерам, які їх підтримують, з поверненням до JPEG або PNG для старіших клієнтів.

Підтримка хмарного сховища

Отримуйте вихідні зображення безпосередньо з S3, Google Cloud Storage, Azure Blob або будь-якої HTTP-адреси без копіювання файлів на сервер.

Захист від зображень-бомб

Вбудовані обмеження роздільної здатності джерела та розміру файлу запобігають атакам декомпресії, які могли б вичерпати пам'ять сервера.

Підписання URL

Криптографічні підписи URL-адрес запобігають несанкціонованому використанню вашого екземпляра imgproxy як загальнодоступного проксі-сервера зображень загального призначення.

Чому варто запускати imgproxy у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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