Розгорнути imgproxy: встановлення в один клік.
Швидкий та безпечний сервер для обробки зображень на льоту, який змінює розмір, конвертує та оптимізує зображення через прості URL-запити.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою imgproxy
imgproxy — це високопродуктивний автономний сервер для обробки зображень на льоту. Замість того, щоб писати код для маніпуляцій із зображеннями у вашій програмі або платити за SaaS-послуги за кожне перетворення, ви розгортаєте imgproxy один раз і трансформуєте зображення за допомогою параметрів URL. Змінюйте розмір, обрізайте, конвертуйте, додавайте водяні знаки та оптимізуйте зображення, створюючи URL-адресу — без необхідності змінювати сховище зображень або конвеєр доставки.
Побудований на libvips, imgproxy обробляє зображення значно швидше, ніж ImageMagick, з меншим використанням пам'яті. Він підтримує JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF та інші формати, з автоматичним вибором формату для найкращого співвідношення якості та розміру. Самостійний хостинг надає вам необмежені трансформації зображень за фіксовану вартість VPS без оплати за запит.
Ключові характеристики imgproxy
Обробка на основі URL
Перетворюйте зображення, створюючи URL-адресу — без змін у коді, без переробки конвеєра обробки зображень і без SDK для встановлення у вашому застосунку.
Перетворення формату
Автоматично надавати WebP або AVIF браузерам, які їх підтримують, з поверненням до JPEG або PNG для старіших клієнтів.
Підтримка хмарного сховища
Отримуйте вихідні зображення безпосередньо з S3, Google Cloud Storage, Azure Blob або будь-якої HTTP-адреси без копіювання файлів на сервер.
Захист від зображень-бомб
Вбудовані обмеження роздільної здатності джерела та розміру файлу запобігають атакам декомпресії, які могли б вичерпати пам'ять сервера.
Підписання URL
Криптографічні підписи URL-адрес запобігають несанкціонованому використанню вашого екземпляра imgproxy як загальнодоступного проксі-сервера зображень загального призначення.
Чому варто запускати imgproxy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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