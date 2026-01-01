Знижка до 68% на Moodist

Розгортання Moodist в один клік.

Мікшер фонових звуків з відкритим кодом, що пропонує 84 підібрані звукові ландшафти та вбудовані інструменти для продуктивності, зосередження та відпочинку.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Moodist в один клік.

Виберіть тариф VPS для Moodist

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Moodist

Moodist – це мікшер навколишнього звуку з відкритим вихідним кодом, який дозволяє накладати підібрані звукові ландшафти для створення ідеального звукового середовища для зосередження, розслаблення або творчої роботи. З 84 ретельно відібраними звуками – від дощу та лісової атмосфери до шуму кав'ярні та варіантів білого шуму – ви можете створювати власні мікси, адаптовані до вашого настрою або завдання, і зберігати їх як пресети для подальшого використання.

Окрім мікшування звуків, Moodist об'єднує набір інструментів для підвищення продуктивності безпосередньо в інтерфейсі: таймер Помодоро, таймер зворотного відліку, дихальні вправи, список завдань та блокнот. Міксами можна ділитися за посиланням, щоб колеги або друзі могли налаштуватися на той самий звуковий ландшафт. Самостійний хостинг надає вам приватний, завжди доступний екземпляр на вашому власному VPS без залежності від стороннього сервісу.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Moodist

Багатошарове зведення звуку

Поєднуйте кілька фонових звуків одночасно та регулюйте індивідуальні рівні гучності, щоб створити персоналізований звуковий ландшафт.

Пакет продуктивності

Таймер Pomodoro, таймер зворотного відліку, дихальні вправи, список завдань і блокнот — усе це вбудовано в один інтерфейс, без потреби в окремих додатках.

Мікси для поширення

Експортуйте свій поточний звуковий ландшафт як URL-адресу, щоб товариші по команді або друзі могли миттєво завантажити та прослухати той самий мікс.

Керування попередніми налаштуваннями

Збережіть, назвіть та перезавантажте улюблені звукові ландшафти, щоб повернутися до потрібного середовища одним натисканням.

Прогресивний вебзастосунок

Встановіть Moodist на домашній екран для офлайн-доступу та відчуття нативного застосунку як на настільних, так і на мобільних пристроях.

Чому варто запускати Moodist у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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