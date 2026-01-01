Розгортання Moodist в один клік.
Мікшер фонових звуків з відкритим кодом, що пропонує 84 підібрані звукові ландшафти та вбудовані інструменти для продуктивності, зосередження та відпочинку.
Виберіть тариф VPS для Moodist
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Moodist
Moodist – це мікшер навколишнього звуку з відкритим вихідним кодом, який дозволяє накладати підібрані звукові ландшафти для створення ідеального звукового середовища для зосередження, розслаблення або творчої роботи. З 84 ретельно відібраними звуками – від дощу та лісової атмосфери до шуму кав'ярні та варіантів білого шуму – ви можете створювати власні мікси, адаптовані до вашого настрою або завдання, і зберігати їх як пресети для подальшого використання.
Окрім мікшування звуків, Moodist об'єднує набір інструментів для підвищення продуктивності безпосередньо в інтерфейсі: таймер Помодоро, таймер зворотного відліку, дихальні вправи, список завдань та блокнот. Міксами можна ділитися за посиланням, щоб колеги або друзі могли налаштуватися на той самий звуковий ландшафт. Самостійний хостинг надає вам приватний, завжди доступний екземпляр на вашому власному VPS без залежності від стороннього сервісу.
Ключові характеристики Moodist
Багатошарове зведення звуку
Поєднуйте кілька фонових звуків одночасно та регулюйте індивідуальні рівні гучності, щоб створити персоналізований звуковий ландшафт.
Пакет продуктивності
Таймер Pomodoro, таймер зворотного відліку, дихальні вправи, список завдань і блокнот — усе це вбудовано в один інтерфейс, без потреби в окремих додатках.
Мікси для поширення
Експортуйте свій поточний звуковий ландшафт як URL-адресу, щоб товариші по команді або друзі могли миттєво завантажити та прослухати той самий мікс.
Керування попередніми налаштуваннями
Збережіть, назвіть та перезавантажте улюблені звукові ландшафти, щоб повернутися до потрібного середовища одним натисканням.
Прогресивний вебзастосунок
Встановіть Moodist на домашній екран для офлайн-доступу та відчуття нативного застосунку як на настільних, так і на мобільних пристроях.
Чому варто запускати Moodist у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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