Moodist – це мікшер навколишнього звуку з відкритим вихідним кодом, який дозволяє накладати підібрані звукові ландшафти для створення ідеального звукового середовища для зосередження, розслаблення або творчої роботи. З 84 ретельно відібраними звуками – від дощу та лісової атмосфери до шуму кав'ярні та варіантів білого шуму – ви можете створювати власні мікси, адаптовані до вашого настрою або завдання, і зберігати їх як пресети для подальшого використання.

Окрім мікшування звуків, Moodist об'єднує набір інструментів для підвищення продуктивності безпосередньо в інтерфейсі: таймер Помодоро, таймер зворотного відліку, дихальні вправи, список завдань та блокнот. Міксами можна ділитися за посиланням, щоб колеги або друзі могли налаштуватися на той самий звуковий ландшафт. Самостійний хостинг надає вам приватний, завжди доступний екземпляр на вашому власному VPS без залежності від стороннього сервісу.