Organizr — це панель керування самостійно розміщеними сервісами, яка замінює десятки закладок браузера єдиним інтерфейсом на основі вкладок. Замість перемикання між кількома вкладками браузера для керування Sonarr, Radarr, Plex та іншими сервісами домашньої лабораторії, Organizr завантажує їх усі як вкладки iFrame на одній вебсторінці — з вбудованими обліковими записами користувачів, контролем доступу та обмеженнями для гостей.

Завдяки підтримці автентифікації Plex, Emby та LDAP, необмежених груп користувачів та інтеграції Nginx auth_request, Organizr виходить за рамки простої сторінки з посиланнями. Він функціонує як легкий рівень доступу для всього вашого самостійно розміщеного стеку, дозволяючи надавати доступ певним користувачам або гостям лише до вибраних вами вкладок.