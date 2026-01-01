Розгорнути Organizr за допомогою встановлення в один клік.
Організатор сервісів HTPC та homelab, який завантажує всі самостійно розміщені вкладки в єдиному уніфікованому веб-інтерфейсі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Organizr
Organizr — це панель керування самостійно розміщеними сервісами, яка замінює десятки закладок браузера єдиним інтерфейсом на основі вкладок. Замість перемикання між кількома вкладками браузера для керування Sonarr, Radarr, Plex та іншими сервісами домашньої лабораторії, Organizr завантажує їх усі як вкладки iFrame на одній вебсторінці — з вбудованими обліковими записами користувачів, контролем доступу та обмеженнями для гостей.
Завдяки підтримці автентифікації Plex, Emby та LDAP, необмежених груп користувачів та інтеграції Nginx auth_request, Organizr виходить за рамки простої сторінки з посиланнями. Він функціонує як легкий рівень доступу для всього вашого самостійно розміщеного стеку, дозволяючи надавати доступ певним користувачам або гостям лише до вибраних вами вкладок.
Ключові характеристики Organizr
Інтерфейс на основі вкладок
Завантажуйте будь-який самостійно розміщений сервіс як вкладку iFrame, що надає вам єдину сторінку для керування всією домашньою лабораторією без перемикання вкладок браузера.
Групи користувачів і контроль доступу
Створюйте необмежену кількість груп користувачів і контролюйте, які вкладки може бачити кожна група — включно з гостьовим доступом лише для читання для спільних сервісів.
Підтримка кількох автентифікацій
Автентифікуйте користувачів за допомогою облікових даних Plex, Emby, LDAP або sFTP на додаток до локальних облікових записів Organizr.
Інтеграція автентифікації Nginx
Використовуйте Organizr як провайдера auth_request для Nginx, додаючи захист входу в систему в стилі SSO до сервісів, яким бракує вбудованої автентифікації.
Налаштовувані теми
Повний контроль над палітрою кольорів дозволяє персоналізувати Organizr відповідно до вашого бренду або бажаної темної/світлої естетики.
Підтримка Fail2ban
Нативна інтеграція Fail2ban захищає логін Organizr від атак методом перебору з автоматичним блокуванням IP-адрес.
Чому варто запускати Organizr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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