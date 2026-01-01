Знижка до 68% на Organizr

Розгорнути Organizr за допомогою встановлення в один клік.

Організатор сервісів HTPC та homelab, який завантажує всі самостійно розміщені вкладки в єдиному уніфікованому веб-інтерфейсі.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Organizr за допомогою встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Organizr

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Organizr

Organizr — це панель керування самостійно розміщеними сервісами, яка замінює десятки закладок браузера єдиним інтерфейсом на основі вкладок. Замість перемикання між кількома вкладками браузера для керування Sonarr, Radarr, Plex та іншими сервісами домашньої лабораторії, Organizr завантажує їх усі як вкладки iFrame на одній вебсторінці — з вбудованими обліковими записами користувачів, контролем доступу та обмеженнями для гостей.

Завдяки підтримці автентифікації Plex, Emby та LDAP, необмежених груп користувачів та інтеграції Nginx auth_request, Organizr виходить за рамки простої сторінки з посиланнями. Він функціонує як легкий рівень доступу для всього вашого самостійно розміщеного стеку, дозволяючи надавати доступ певним користувачам або гостям лише до вибраних вами вкладок.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Organizr

Інтерфейс на основі вкладок

Завантажуйте будь-який самостійно розміщений сервіс як вкладку iFrame, що надає вам єдину сторінку для керування всією домашньою лабораторією без перемикання вкладок браузера.

Групи користувачів і контроль доступу

Створюйте необмежену кількість груп користувачів і контролюйте, які вкладки може бачити кожна група — включно з гостьовим доступом лише для читання для спільних сервісів.

Підтримка кількох автентифікацій

Автентифікуйте користувачів за допомогою облікових даних Plex, Emby, LDAP або sFTP на додаток до локальних облікових записів Organizr.

Інтеграція автентифікації Nginx

Використовуйте Organizr як провайдера auth_request для Nginx, додаючи захист входу в систему в стилі SSO до сервісів, яким бракує вбудованої автентифікації.

Налаштовувані теми

Повний контроль над палітрою кольорів дозволяє персоналізувати Organizr відповідно до вашого бренду або бажаної темної/світлої естетики.

Підтримка Fail2ban

Нативна інтеграція Fail2ban захищає логін Organizr від атак методом перебору з автоматичним блокуванням IP-адрес.

Чому варто запускати Organizr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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