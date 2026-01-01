Розгорніть Dawarich в один клік.
Самостійно розміщена альтернатива Google Timeline для відстеження та візуалізації повної історії місцезнаходжень на інтерактивній карті.
Виберіть тариф VPS для Dawarich
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dawarich
Dawarich — це самостійно розміщена альтернатива Google Timeline, яка дозволяє повністю контролювати історію ваших переміщень. Імпортуйте дані з експортів Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, файлів GPX та інших джерел, щоб створити насичений, доступний для пошуку запис усіх місць, де ви побували.
Платформа візуалізує ваші переміщення як інтерактивні карти з тепловими картами, лініями маршрутів та накладаннями «туману війни». Вбудована статистика показує відвідані країни, досліджені міста та загальну пройдену відстань, а інструменти для подорожей дозволяють додавати до поїздок фотографії та нотатки. Спільний доступ до місцезнаходження сім'ї з індивідуальними налаштуваннями конфіденційності робить його придатним для домашнього використання. Самостійне розміщення зберігає конфіденційні дані про місцезнаходження повністю на вашій власній інфраструктурі, подалі від Google та інших третіх сторін.
Ключові характеристики Dawarich
Імпорт з кількох джерел
Імпортуйте дані про місцезнаходження з Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, файлів GPX та інших джерел, щоб створити повний історичний запис.
Інтерактивні перегляди карт
Досліджуйте свою історію у вигляді теплових карт, маршрутних ліній та накладень «туману війни» на повністю інтерактивній карті з шарами, що налаштовуються.
Статистика подорожей
Подивіться, скільки країн і міст ви відвідали, як далеко ви подорожували, та відстежуйте, скільки днів ви провели в кожній країні.
Інтеграція фотографій
Підключіть Immich або Photoprism, щоб накладати фотографії з геотегами на карту та пов'язувати спогади з конкретними поїздками та місцями.
Спільний доступ до місцезнаходження сім'ї
Поділіться своїм місцезнаходженням з членами сім'ї, зберігаючи індивідуальні налаштування конфіденційності, щоб кожна людина вирішувала, що саме вона розкриває.
Чому варто запускати Dawarich у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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