Dawarich — це самостійно розміщена альтернатива Google Timeline, яка дозволяє повністю контролювати історію ваших переміщень. Імпортуйте дані з експортів Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, файлів GPX та інших джерел, щоб створити насичений, доступний для пошуку запис усіх місць, де ви побували.

Платформа візуалізує ваші переміщення як інтерактивні карти з тепловими картами, лініями маршрутів та накладаннями «туману війни». Вбудована статистика показує відвідані країни, досліджені міста та загальну пройдену відстань, а інструменти для подорожей дозволяють додавати до поїздок фотографії та нотатки. Спільний доступ до місцезнаходження сім'ї з індивідуальними налаштуваннями конфіденційності робить його придатним для домашнього використання. Самостійне розміщення зберігає конфіденційні дані про місцезнаходження повністю на вашій власній інфраструктурі, подалі від Google та інших третіх сторін.