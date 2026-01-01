Розгорнути Ever Gauzy в один клік.
Бізнес-платформа з відкритим кодом, що поєднує ERP, CRM, HRM, ATS та управління проєктами в одному робочому просторі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ever Gauzy
Ever Gauzy — це платформа з відкритим кодом для управління бізнесом, яка об'єднує ERP, CRM, HRM, ATS та управління проєктами в єдиному робочому просторі. Вона розроблена для агентств, консалтингових компаній та команд, що надають послуги, яким потрібно відстежувати час, керувати заробітною платою, вести воронки продажів та звітувати про прибутковість без необхідності поєднувати п'ять окремих SaaS-підписок.
Самостійне розміщення Gauzy на власному VPS зберігає дані клієнтів, контракти, рахунки-фактури та кадрові записи під повним контролем, без плати за користувача та без прив'язки до постачальника. Платформа активно розробляється компанією Ever Co. за участю тисяч розробників на GitHub та з ліцензією з відкритим кодом, яка дозволяє комерційне самостійне розміщення.
Ключові характеристики Ever Gauzy
Єдиний ERP-комплекс
Модулі фінансів, запасів, закупівель та обліку використовують єдину модель даних, тому звіти завжди відображають ті самі показники між відділами.
Вбудована CRM
Відстежуйте потенційних клієнтів, угоди, контакти та воронки продажів разом з виставленням рахунків та виконанням проєктів без експорту даних між окремими інструментами.
HRM та ATS
Керуйте співробітниками, кандидатами, відпустками, контрактами та повним циклом найму від розміщення вакансій до адаптації в одному місці.
Облік часу та табелі
Вбудований облік часу з ручним та автоматичним введенням безпосередньо використовується для розрахунку заробітної плати, виставлення рахунків та звітів про прибутковість проєктів.
Багатокористувацькі робочі простори
Керуйте кількома організаціями та командами на одному розгортанні з окремими даними, дозволами та виставленням рахунків для кожного орендаря.
Відкритий API інтеграції
REST та GraphQL API, а також інтеграції вебхуків з GitHub, Hubstaff, Upwork та Make.com дозволяють розширити Gauzy для відповідності існуючим робочим процесам.
Чому варто запускати Ever Gauzy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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