Ever Gauzy — це платформа з відкритим кодом для управління бізнесом, яка об'єднує ERP, CRM, HRM, ATS та управління проєктами в єдиному робочому просторі. Вона розроблена для агентств, консалтингових компаній та команд, що надають послуги, яким потрібно відстежувати час, керувати заробітною платою, вести воронки продажів та звітувати про прибутковість без необхідності поєднувати п'ять окремих SaaS-підписок.

Самостійне розміщення Gauzy на власному VPS зберігає дані клієнтів, контракти, рахунки-фактури та кадрові записи під повним контролем, без плати за користувача та без прив'язки до постачальника. Платформа активно розробляється компанією Ever Co. за участю тисяч розробників на GitHub та з ліцензією з відкритим кодом, яка дозволяє комерційне самостійне розміщення.