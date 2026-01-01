Знижка до 68% на Ever Gauzy

Розгорнути Ever Gauzy в один клік.

Бізнес-платформа з відкритим кодом, що поєднує ERP, CRM, HRM, ATS та управління проєктами в одному робочому просторі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Ever Gauzy в один клік.

Виберіть тариф VPS для Ever Gauzy

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Ever Gauzy

Ever Gauzy — це платформа з відкритим кодом для управління бізнесом, яка об'єднує ERP, CRM, HRM, ATS та управління проєктами в єдиному робочому просторі. Вона розроблена для агентств, консалтингових компаній та команд, що надають послуги, яким потрібно відстежувати час, керувати заробітною платою, вести воронки продажів та звітувати про прибутковість без необхідності поєднувати п'ять окремих SaaS-підписок.

Самостійне розміщення Gauzy на власному VPS зберігає дані клієнтів, контракти, рахунки-фактури та кадрові записи під повним контролем, без плати за користувача та без прив'язки до постачальника. Платформа активно розробляється компанією Ever Co. за участю тисяч розробників на GitHub та з ліцензією з відкритим кодом, яка дозволяє комерційне самостійне розміщення.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Ever Gauzy

Єдиний ERP-комплекс

Модулі фінансів, запасів, закупівель та обліку використовують єдину модель даних, тому звіти завжди відображають ті самі показники між відділами.

Вбудована CRM

Відстежуйте потенційних клієнтів, угоди, контакти та воронки продажів разом з виставленням рахунків та виконанням проєктів без експорту даних між окремими інструментами.

HRM та ATS

Керуйте співробітниками, кандидатами, відпустками, контрактами та повним циклом найму від розміщення вакансій до адаптації в одному місці.

Облік часу та табелі

Вбудований облік часу з ручним та автоматичним введенням безпосередньо використовується для розрахунку заробітної плати, виставлення рахунків та звітів про прибутковість проєктів.

Багатокористувацькі робочі простори

Керуйте кількома організаціями та командами на одному розгортанні з окремими даними, дозволами та виставленням рахунків для кожного орендаря.

Відкритий API інтеграції

REST та GraphQL API, а також інтеграції вебхуків з GitHub, Hubstaff, Upwork та Make.com дозволяють розширити Gauzy для відповідності існуючим робочим процесам.

Чому варто запускати Ever Gauzy у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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