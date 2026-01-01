Seafile — це високопродуктивна платформа з відкритим вихідним кодом для синхронізації та обміну файлами, якою користуються мільйони людей по всьому світу. Її унікальна технологія синхронізації на блоковому рівні забезпечує швидку та ефективну передачу файлів між пристроями з мінімальним використанням пропускної здатності, що робить її ідеальною для команд, які керують великими бібліотеками файлів. На відміну від звичайних хмарних сховищ, Seafile був розроблений з нуля для надійної синхронізації величезних колекцій файлів.

Завдяки клієнтському шифруванню, версіонуванню файлів, деталізованим дозволам на папки та нативним клієнтам синхронізації для кожної платформи, Seafile забезпечує корпоративне керування файлами без абонентської плати або ціноутворення за користувача. Самостійне розміщення зберігає всі ваші дані на вашому власному сервері. Цей шаблон включає MariaDB для зберігання метаданих, Memcached для кешування продуктивності та маршрутизацію HTTPS за допомогою Traefik для безпечного доступу.