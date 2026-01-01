Знижка до 68% на Seafile

Розгорнути Seafile за допомогою встановлення в один клік.

Платформа для синхронізації та обміну файлами на власному хостингу як альтернатива Dropbox.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Seafile за допомогою встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Seafile

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Seafile

Seafile — це високопродуктивна платформа з відкритим вихідним кодом для синхронізації та обміну файлами, якою користуються мільйони людей по всьому світу. Її унікальна технологія синхронізації на блоковому рівні забезпечує швидку та ефективну передачу файлів між пристроями з мінімальним використанням пропускної здатності, що робить її ідеальною для команд, які керують великими бібліотеками файлів. На відміну від звичайних хмарних сховищ, Seafile був розроблений з нуля для надійної синхронізації величезних колекцій файлів.

Завдяки клієнтському шифруванню, версіонуванню файлів, деталізованим дозволам на папки та нативним клієнтам синхронізації для кожної платформи, Seafile забезпечує корпоративне керування файлами без абонентської плати або ціноутворення за користувача. Самостійне розміщення зберігає всі ваші дані на вашому власному сервері. Цей шаблон включає MariaDB для зберігання метаданих, Memcached для кешування продуктивності та маршрутизацію HTTPS за допомогою Traefik для безпечного доступу.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Seafile

Блокова синхронізація

Дельта-синхронізація передає лише змінені блоки файлів, забезпечуючи швидку та економну синхронізацію пропускної здатності на всіх підключених пристроях.

Наскрізне шифрування

Бібліотеки з шифруванням на стороні клієнта забезпечують шифрування файлів перед тим, як вони покинуть ваш пристрій, захищаючи конфіденційні дані у стані спокою та під час передачі.

Версії файлів

Автоматична історія версій з налаштовуваним терміном зберігання дозволяє відновлювати попередні версії файлів та відстежувати зміни з часом.

Безпечні посилання спільного доступу

Діліться файлами та папками за допомогою посилань із паролями, термінами дії та обмеженнями на завантаження для контрольованої зовнішньої співпраці.

Міжплатформні клієнти

Нативні клієнти синхронізації для Windows, macOS, Linux, iOS та Android зберігають ваші файли доступними на кожному пристрої.

Чому варто запускати Seafile у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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