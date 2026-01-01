Розгорнути Seafile за допомогою встановлення в один клік.
Платформа для синхронізації та обміну файлами на власному хостингу як альтернатива Dropbox.
Виберіть тариф VPS для Seafile
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Seafile
Seafile — це високопродуктивна платформа з відкритим вихідним кодом для синхронізації та обміну файлами, якою користуються мільйони людей по всьому світу. Її унікальна технологія синхронізації на блоковому рівні забезпечує швидку та ефективну передачу файлів між пристроями з мінімальним використанням пропускної здатності, що робить її ідеальною для команд, які керують великими бібліотеками файлів. На відміну від звичайних хмарних сховищ, Seafile був розроблений з нуля для надійної синхронізації величезних колекцій файлів.
Завдяки клієнтському шифруванню, версіонуванню файлів, деталізованим дозволам на папки та нативним клієнтам синхронізації для кожної платформи, Seafile забезпечує корпоративне керування файлами без абонентської плати або ціноутворення за користувача. Самостійне розміщення зберігає всі ваші дані на вашому власному сервері. Цей шаблон включає MariaDB для зберігання метаданих, Memcached для кешування продуктивності та маршрутизацію HTTPS за допомогою Traefik для безпечного доступу.
Ключові характеристики Seafile
Блокова синхронізація
Дельта-синхронізація передає лише змінені блоки файлів, забезпечуючи швидку та економну синхронізацію пропускної здатності на всіх підключених пристроях.
Наскрізне шифрування
Бібліотеки з шифруванням на стороні клієнта забезпечують шифрування файлів перед тим, як вони покинуть ваш пристрій, захищаючи конфіденційні дані у стані спокою та під час передачі.
Версії файлів
Автоматична історія версій з налаштовуваним терміном зберігання дозволяє відновлювати попередні версії файлів та відстежувати зміни з часом.
Безпечні посилання спільного доступу
Діліться файлами та папками за допомогою посилань із паролями, термінами дії та обмеженнями на завантаження для контрольованої зовнішньої співпраці.
Міжплатформні клієнти
Нативні клієнти синхронізації для Windows, macOS, Linux, iOS та Android зберігають ваші файли доступними на кожному пристрої.
Чому варто запускати Seafile у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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