Moodle — це найпопулярніша у світі система управління навчанням з відкритим кодом, якій довіряють 489 мільйонів користувачів на понад 152 000 сайтах у 236 країнах. Вона надає все, що потрібно викладачам та навчальним командам: створення курсів, тести та оцінювання, взаємне рецензування, дискусійні форуми, управління оцінками та мобільний доступ — все на одній самостійно розміщеній платформі. Завдяки відповідності стандартам доступності WCAG 2.1 AA та понад 2000 плагінів, Moodle адаптується до будь-якого навчального середовища — від шкіл K-12 до відділів корпоративного навчання.

Самостійне розміщення Moodle на вашому VPS усуває ліцензійні збори за кожного користувача і надає вам повне право власності на вміст курсів та дані користувачів. Ви можете встановлювати власні плагіни, застосовувати фірмові теми та інтегрувати з наявними системами автентифікації без обмежень, накладених хостинговими провайдерами LMS.