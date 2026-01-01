Розгорніть Moodle в один клік.
Найпоширеніша у світі система управління для навчання з відкритим вихідним кодом, якій довіряють 489 мільйонів користувачів для онлайн-курсів, оцінювання та навчання.
Виберіть тариф VPS для Moodle
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Moodle
Moodle — це найпопулярніша у світі система управління навчанням з відкритим кодом, якій довіряють 489 мільйонів користувачів на понад 152 000 сайтах у 236 країнах. Вона надає все, що потрібно викладачам та навчальним командам: створення курсів, тести та оцінювання, взаємне рецензування, дискусійні форуми, управління оцінками та мобільний доступ — все на одній самостійно розміщеній платформі. Завдяки відповідності стандартам доступності WCAG 2.1 AA та понад 2000 плагінів, Moodle адаптується до будь-якого навчального середовища — від шкіл K-12 до відділів корпоративного навчання.
Самостійне розміщення Moodle на вашому VPS усуває ліцензійні збори за кожного користувача і надає вам повне право власності на вміст курсів та дані користувачів. Ви можете встановлювати власні плагіни, застосовувати фірмові теми та інтегрувати з наявними системами автентифікації без обмежень, накладених хостинговими провайдерами LMS.
Ключові характеристики Moodle
Конструктор курсів
Організація курсу методом перетягування з підтримкою відео, пакетів SCORM, тестів, завдань та інтерактивних завдань в одному уніфікованому редакторі.
Інструменти оцінки
Тести, взаємне оцінювання, оцінювання за рубриками та автоматичний зворотний зв'язок надають викладачам гнучкі способи оцінювати та відстежувати прогрес учнів.
Функції співпраці
Дискусійні форуми, чати, вікі та вбудована інтеграція відеоконференцій сприяють активному навчанню та груповій взаємодії у будь-якому масштабі.
Аналітика і Звітність
Настроювані звіти відстежують завершення курсів, результати тестів та показники залученості, щоб викладачі могли вчасно виявити студентів, які мають труднощі.
Екосистема плагінів
Понад 2 000 плагінів розширюють Moodle гейміфікацією, інтеграціями сторонніх розробників, користувацькими типами активностей та спеціалізованими форматами оцінювання.
Чому варто запускати Moodle у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.