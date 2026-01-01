Знижка до 68% на Moodle

Розгорніть Moodle в один клік.

Найпоширеніша у світі система управління для навчання з відкритим вихідним кодом, якій довіряють 489 мільйонів користувачів для онлайн-курсів, оцінювання та навчання.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Moodle в один клік.

Виберіть тариф VPS для Moodle

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Moodle

Moodle — це найпопулярніша у світі система управління навчанням з відкритим кодом, якій довіряють 489 мільйонів користувачів на понад 152 000 сайтах у 236 країнах. Вона надає все, що потрібно викладачам та навчальним командам: створення курсів, тести та оцінювання, взаємне рецензування, дискусійні форуми, управління оцінками та мобільний доступ — все на одній самостійно розміщеній платформі. Завдяки відповідності стандартам доступності WCAG 2.1 AA та понад 2000 плагінів, Moodle адаптується до будь-якого навчального середовища — від шкіл K-12 до відділів корпоративного навчання.

Самостійне розміщення Moodle на вашому VPS усуває ліцензійні збори за кожного користувача і надає вам повне право власності на вміст курсів та дані користувачів. Ви можете встановлювати власні плагіни, застосовувати фірмові теми та інтегрувати з наявними системами автентифікації без обмежень, накладених хостинговими провайдерами LMS.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Moodle

Конструктор курсів

Організація курсу методом перетягування з підтримкою відео, пакетів SCORM, тестів, завдань та інтерактивних завдань в одному уніфікованому редакторі.

Інструменти оцінки

Тести, взаємне оцінювання, оцінювання за рубриками та автоматичний зворотний зв'язок надають викладачам гнучкі способи оцінювати та відстежувати прогрес учнів.

Функції співпраці

Дискусійні форуми, чати, вікі та вбудована інтеграція відеоконференцій сприяють активному навчанню та груповій взаємодії у будь-якому масштабі.

Аналітика і Звітність

Настроювані звіти відстежують завершення курсів, результати тестів та показники залученості, щоб викладачі могли вчасно виявити студентів, які мають труднощі.

Екосистема плагінів

Понад 2 000 плагінів розширюють Moodle гейміфікацією, інтеграціями сторонніх розробників, користувацькими типами активностей та спеціалізованими форматами оцінювання.

Чому варто запускати Moodle у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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