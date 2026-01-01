Розгорнути Mattermost в один клік.
Платформа для командного обміну повідомленнями з відкритим кодом, яка забезпечує повний контроль над даними та засобами безпеки корпоративного рівня.
Виберіть тариф VPS для Mattermost
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mattermost
Mattermost — це платформа для командної співпраці з можливістю самостійного розміщення, яка пропонує функціонал, схожий на Slack, для обміну повідомленнями, файлами, голосових дзвінків та автоматизації робочих процесів — без втрати контролю над вашими даними. Створена для технічних команд та команд, що дбають про безпеку, вона підтримує обговорення в гілках, понад 800 інтеграцій, SSO, LDAP та архівування для відповідності вимогам без додаткових налаштувань.
Самостійне розміщення Mattermost на власному VPS усуває плату за підписку для кожного користувача, зберігає всі повідомлення та файли всередині вашої інфраструктури та задовольняє вимоги щодо суверенітету даних, поширені в державних, фінансових та медичних установах, де хмарні інструменти є неприйнятними.
Ключові характеристики Mattermost
Потокові повідомлення
Організовані командні розмови у постійних каналах з повнотекстовим пошуком по всій необмеженій історії повідомлень.
Широкі інтеграції
Підключайтеся до 800+ інструментів, зокрема GitHub, Jira, Zoom та Jenkins, за допомогою вебхуків, слеш-команд та маркетплейсу плагінів.
Голос і Відео
Вбудовані аудіо- та відеодзвінки з демонстрацією екрана дозволяють зосередити співпрацю в одному місці, не переходячи на зовнішні інструменти.
Корпоративна безпека
SSO, LDAP, рольові дозволи та експорт відповідності задовольняють суворі вимоги безпеки та нормативні вимоги.
Повна власність даних
Усі повідомлення та файли зберігаються на вашому VPS — без доступу постачальника, без плати за користувача і без прив'язки до платформи.
Чому варто запускати Mattermost у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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