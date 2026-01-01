Mattermost — це платформа для командної співпраці з можливістю самостійного розміщення, яка пропонує функціонал, схожий на Slack, для обміну повідомленнями, файлами, голосових дзвінків та автоматизації робочих процесів — без втрати контролю над вашими даними. Створена для технічних команд та команд, що дбають про безпеку, вона підтримує обговорення в гілках, понад 800 інтеграцій, SSO, LDAP та архівування для відповідності вимогам без додаткових налаштувань.

Самостійне розміщення Mattermost на власному VPS усуває плату за підписку для кожного користувача, зберігає всі повідомлення та файли всередині вашої інфраструктури та задовольняє вимоги щодо суверенітету даних, поширені в державних, фінансових та медичних установах, де хмарні інструменти є неприйнятними.