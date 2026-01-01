Розгорніть MLflow: встановлення в один клік.
Платформа з відкритим кодом для відстеження експериментів ML, керування моделями та моніторингу застосунків LLM у робочому середовищі.
Виберіть тариф VPS для MLflow
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MLflow
MLflow – це найбільша інженерна платформа ШІ з відкритим кодом, яка має понад 60 мільйонів щомісячних завантажень. Вона охоплює повний життєвий цикл машинного навчання: реєстрацію параметрів і метрик експериментів, порівняння запусків між конфігураціями, реєстрацію моделей для розгортання та керування їхнім прогресом через середовища тестування та виробництва. Нативно підтримується PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain та десятками інших фреймворків машинного навчання через автоматичне логування, що вимагає мінімальних змін у коді для впровадження.
Версія 3 розширює MLflow в еру LLM за допомогою розподіленого трасування на основі OpenTelemetry для агентів та викликів LLM, систематичної оцінки з понад 50 вбудованими суддями, реєстру промптів з повним відстеженням походження та ШІ-шлюзу, який маршрутизує трафік між OpenAI, Anthropic та іншими провайдерами з обмеженням швидкості та контролем витрат. Самостійний хостинг зберігає всі трасування, артефакти та метадані моделі на інфраструктурі, яку ви контролюєте.
Ключові характеристики MLflow
Відстеження експериментів
Записуйте параметри, метрики, теги та артефакти для кожного навчального запуску. Порівнюйте експерименти пліч-о-пліч, щоб визначити найкращу конфігурацію моделі.
Реєстр моделей
Централізовано керуйте ML-моделями у проміжних та робочих середовищах з історією версій, робочими процесами затвердження та контролем доступу на рівні команди.
LLM і трасування агентів
Захоплюйте повні трасування на основі OpenTelemetry кожного виклику LLM та кроку агента. Налагоджуйте затримку, вартість токенів та якість вихідних даних у робочому середовищі.
Оцінка LLM
Проводьте систематичні оцінки, використовуючи понад 50 вбудованих метрик та суддів LLM. Відстежуйте регресії якості, перш ніж вони досягнуть кінцевих користувачів.
Реєстр запитів
Версіонуйте, тестуйте та розгортайте підказки з повним відстеженням походження. Автоматично оптимізуйте підказки за допомогою найсучасніших алгоритмів для покращення продуктивності завдань.
ШІ шлюз
Маршрутизуйте запити LLM через OpenAI, Anthropic та інших провайдерів за допомогою уніфікованого API, сумісного з OpenAI, з обмеженням швидкості та контролем витрат.
Чому варто запускати MLflow у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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