MLflow – це найбільша інженерна платформа ШІ з відкритим кодом, яка має понад 60 мільйонів щомісячних завантажень. Вона охоплює повний життєвий цикл машинного навчання: реєстрацію параметрів і метрик експериментів, порівняння запусків між конфігураціями, реєстрацію моделей для розгортання та керування їхнім прогресом через середовища тестування та виробництва. Нативно підтримується PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain та десятками інших фреймворків машинного навчання через автоматичне логування, що вимагає мінімальних змін у коді для впровадження.

Версія 3 розширює MLflow в еру LLM за допомогою розподіленого трасування на основі OpenTelemetry для агентів та викликів LLM, систематичної оцінки з понад 50 вбудованими суддями, реєстру промптів з повним відстеженням походження та ШІ-шлюзу, який маршрутизує трафік між OpenAI, Anthropic та іншими провайдерами з обмеженням швидкості та контролем витрат. Самостійний хостинг зберігає всі трасування, артефакти та метадані моделі на інфраструктурі, яку ви контролюєте.