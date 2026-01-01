Знижка до 68% на MLflow

Розгорніть MLflow: встановлення в один клік.

Платформа з відкритим кодом для відстеження експериментів ML, керування моделями та моніторингу застосунків LLM у робочому середовищі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть MLflow: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для MLflow

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою MLflow

MLflow – це найбільша інженерна платформа ШІ з відкритим кодом, яка має понад 60 мільйонів щомісячних завантажень. Вона охоплює повний життєвий цикл машинного навчання: реєстрацію параметрів і метрик експериментів, порівняння запусків між конфігураціями, реєстрацію моделей для розгортання та керування їхнім прогресом через середовища тестування та виробництва. Нативно підтримується PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain та десятками інших фреймворків машинного навчання через автоматичне логування, що вимагає мінімальних змін у коді для впровадження.

Версія 3 розширює MLflow в еру LLM за допомогою розподіленого трасування на основі OpenTelemetry для агентів та викликів LLM, систематичної оцінки з понад 50 вбудованими суддями, реєстру промптів з повним відстеженням походження та ШІ-шлюзу, який маршрутизує трафік між OpenAI, Anthropic та іншими провайдерами з обмеженням швидкості та контролем витрат. Самостійний хостинг зберігає всі трасування, артефакти та метадані моделі на інфраструктурі, яку ви контролюєте.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики MLflow

Відстеження експериментів

Записуйте параметри, метрики, теги та артефакти для кожного навчального запуску. Порівнюйте експерименти пліч-о-пліч, щоб визначити найкращу конфігурацію моделі.

Реєстр моделей

Централізовано керуйте ML-моделями у проміжних та робочих середовищах з історією версій, робочими процесами затвердження та контролем доступу на рівні команди.

LLM і трасування агентів

Захоплюйте повні трасування на основі OpenTelemetry кожного виклику LLM та кроку агента. Налагоджуйте затримку, вартість токенів та якість вихідних даних у робочому середовищі.

Оцінка LLM

Проводьте систематичні оцінки, використовуючи понад 50 вбудованих метрик та суддів LLM. Відстежуйте регресії якості, перш ніж вони досягнуть кінцевих користувачів.

Реєстр запитів

Версіонуйте, тестуйте та розгортайте підказки з повним відстеженням походження. Автоматично оптимізуйте підказки за допомогою найсучасніших алгоритмів для покращення продуктивності завдань.

ШІ шлюз

Маршрутизуйте запити LLM через OpenAI, Anthropic та інших провайдерів за допомогою уніфікованого API, сумісного з OpenAI, з обмеженням швидкості та контролем витрат.

Чому варто запускати MLflow у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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