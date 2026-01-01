Розгорнути Tiny File Manager в один клік.
Легкий однофайловий веб-файловий менеджер PHP для завантаження, вивантаження та організації файлів сервера з будь-якого браузера.
Виберіть тариф VPS для Tiny File Manager
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tiny File Manager
Tiny File Manager — це компактний файловий менеджер з відкритим вихідним кодом, який повністю працює як єдиний PHP-файл, надаючи вам повнофункціональний браузерний інтерфейс для керування файлами на вашому сервері без SSH або FTP-клієнтів. Він підтримує завантаження та вивантаження файлів, копіювання, переміщення, перейменування, видалення, створення архівів та вбудований текстовий редактор — все це доступно через чистий, адаптивний веб-інтерфейс.
Самостійне розміщення Tiny File Manager на вашому VPS зберігає ваші файли під вашим контролем і дозволяє надавати доступ на основі ролей членам команди з різними рівнями дозволів. Його мінімальний розмір означає, що він працює поряд з вашими існуючими програмами, не додаючи помітного навантаження на ресурси.
Ключові характеристики Tiny File Manager
Повні операції файлів
Завантажуйте, вивантажуйте, копіюйте, переміщуйте, перейменовуйте та видаляйте файли та папки безпосередньо з браузера без необхідності доступу через SSH або FTP.
Багатокористувацький доступ
Визначте кілька облікових записів користувачів з індивідуальними паролями та рівнями дозволів, включно з ролями лише для читання для обмеженого доступу.
Вбудований редактор текстів
Редагуйте файли конфігурації, скрипти та код безпосередньо в браузері з підтримкою підсвічування синтаксису, уникаючи необхідності використання окремого редактора.
Підтримка архівування
Створюйте ZIP-архіви та розпаковуйте стиснуті файли через веб-інтерфейс, спрощуючи пакетні передачі та резервне копіювання без інструментів командного рядка.
Пошук файлів
Шукайте в каталогах за назвою файлу або вмістом, щоб швидко знаходити файли без ручної навігації по деревах каталогів.
Чому варто запускати Tiny File Manager у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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