Tiny File Manager — це компактний файловий менеджер з відкритим вихідним кодом, який повністю працює як єдиний PHP-файл, надаючи вам повнофункціональний браузерний інтерфейс для керування файлами на вашому сервері без SSH або FTP-клієнтів. Він підтримує завантаження та вивантаження файлів, копіювання, переміщення, перейменування, видалення, створення архівів та вбудований текстовий редактор — все це доступно через чистий, адаптивний веб-інтерфейс.

Самостійне розміщення Tiny File Manager на вашому VPS зберігає ваші файли під вашим контролем і дозволяє надавати доступ на основі ролей членам команди з різними рівнями дозволів. Його мінімальний розмір означає, що він працює поряд з вашими існуючими програмами, не додаючи помітного навантаження на ресурси.