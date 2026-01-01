Знижка до 68% на PrivateBin

Розгорнути PrivateBin в один клік.

Пастбін із шифруванням з нульовим розголошенням, де сервер ніколи не бачить ваш вміст — все шифрування та розшифрування відбувається повністю в браузері.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути PrivateBin в один клік.

Виберіть тариф VPS для PrivateBin

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою PrivateBin

PrivateBin – це мінімалістичний онлайн-сервіс для розміщення тексту з відкритим кодом, де вміст шифрується 256-бітним AES-GCM безпосередньо в браузері, перш ніж він потрапить на сервер. Ключ дешифрування знаходиться лише у фрагменті URL-адреси, який браузери ніколи не надсилають на сервер — це означає, що навіть оператор сервера не може прочитати те, чим ви ділитеся. Маючи понад 8000 зірок на GitHub, це один з найнадійніших інструментів для обміну даними з нульовим розголошенням.

Самостійне розміщення PrivateBin на вашому VPS зберігає вашу інфраструктуру обміну повністю приватною — жоден сторонній сервіс не бачить ваших вставок — а легкий контейнер Alpine вимагає мінімальних ресурсів, надаючи вам повний контроль над політиками зберігання, обмеженнями розміру файлів та доступом.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики PrivateBin

Шифрування з нульовим розголошенням

256-бітне AES-GCM шифрування виконується повністю в браузері, тому сервер зберігає лише шифротекст і ніколи не може отримати доступ до вашого відкритого вмісту.

Спалити після прочитання

Одноразові вставки автоматично видаляються після першого перегляду, що робить їх ідеальними для обміну паролями, токенами або будь-яким секретом, який не повинен зберігатися.

Захист паролем

Додайте необов'язковий пароль на додаток до ключа на основі URL для другого рівня контролю доступу для особливо конфіденційних вставок.

Підсвічування синтаксису

Понад 200 тем мов програмування спрощують обмін та перегляд фрагментів коду зі зручним для читання форматуванням та синтаксисом з кольоровим кодуванням.

Облікові записи не потрібні

Будь-хто, хто має посилання, може миттєво прочитати вставку — без реєстрації, без відстеження та без збору чи зберігання даних користувача сервером.

Чому варто запускати PrivateBin у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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