PrivateBin – це мінімалістичний онлайн-сервіс для розміщення тексту з відкритим кодом, де вміст шифрується 256-бітним AES-GCM безпосередньо в браузері, перш ніж він потрапить на сервер. Ключ дешифрування знаходиться лише у фрагменті URL-адреси, який браузери ніколи не надсилають на сервер — це означає, що навіть оператор сервера не може прочитати те, чим ви ділитеся. Маючи понад 8000 зірок на GitHub, це один з найнадійніших інструментів для обміну даними з нульовим розголошенням.

Самостійне розміщення PrivateBin на вашому VPS зберігає вашу інфраструктуру обміну повністю приватною — жоден сторонній сервіс не бачить ваших вставок — а легкий контейнер Alpine вимагає мінімальних ресурсів, надаючи вам повний контроль над політиками зберігання, обмеженнями розміру файлів та доступом.