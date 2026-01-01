Розгорнути PrivateBin в один клік.
Пастбін із шифруванням з нульовим розголошенням, де сервер ніколи не бачить ваш вміст — все шифрування та розшифрування відбувається повністю в браузері.
Виберіть тариф VPS для PrivateBin
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PrivateBin
PrivateBin – це мінімалістичний онлайн-сервіс для розміщення тексту з відкритим кодом, де вміст шифрується 256-бітним AES-GCM безпосередньо в браузері, перш ніж він потрапить на сервер. Ключ дешифрування знаходиться лише у фрагменті URL-адреси, який браузери ніколи не надсилають на сервер — це означає, що навіть оператор сервера не може прочитати те, чим ви ділитеся. Маючи понад 8000 зірок на GitHub, це один з найнадійніших інструментів для обміну даними з нульовим розголошенням.
Самостійне розміщення PrivateBin на вашому VPS зберігає вашу інфраструктуру обміну повністю приватною — жоден сторонній сервіс не бачить ваших вставок — а легкий контейнер Alpine вимагає мінімальних ресурсів, надаючи вам повний контроль над політиками зберігання, обмеженнями розміру файлів та доступом.
Ключові характеристики PrivateBin
Шифрування з нульовим розголошенням
256-бітне AES-GCM шифрування виконується повністю в браузері, тому сервер зберігає лише шифротекст і ніколи не може отримати доступ до вашого відкритого вмісту.
Спалити після прочитання
Одноразові вставки автоматично видаляються після першого перегляду, що робить їх ідеальними для обміну паролями, токенами або будь-яким секретом, який не повинен зберігатися.
Захист паролем
Додайте необов'язковий пароль на додаток до ключа на основі URL для другого рівня контролю доступу для особливо конфіденційних вставок.
Підсвічування синтаксису
Понад 200 тем мов програмування спрощують обмін та перегляд фрагментів коду зі зручним для читання форматуванням та синтаксисом з кольоровим кодуванням.
Облікові записи не потрібні
Будь-хто, хто має посилання, може миттєво прочитати вставку — без реєстрації, без відстеження та без збору чи зберігання даних користувача сервером.
Чому варто запускати PrivateBin у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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