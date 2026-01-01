MySQL — це найпоширеніша у світі реляційна база даних з відкритим вихідним кодом, якій довіряють як рівню даних для незліченних вебсайтів, SaaS-продуктів та бізнес-застосунків. Вона поєднує повну відповідність ACID через механізм зберігання InnoDB з перевіреною реплікацією, зрілим діалектом SQL та широкою підтримкою драйверів для всіх основних мов програмування, тому застосунки та фреймворки, які ви вже використовуєте, підключаються до неї без змін.

Запуск MySQL на власному VPS надає виділені процесор, пам'ять та диск для ваших запитів, повний контроль над конфігурацією та налаштуванням, а також єдиний спільний сервер баз даних для всіх ваших застосунків — без регулярних платежів та обмежень ресурсів керованих сервісів баз даних.