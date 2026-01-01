Розгорніть MySQL в один клік.
Найпопулярніша у світі реляційна база даних з відкритим вихідним кодом, що забезпечує роботу веб-додатків та платформ по всьому світу.
Виберіть тариф VPS для MySQL
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MySQL
MySQL — це найпоширеніша у світі реляційна база даних з відкритим вихідним кодом, якій довіряють як рівню даних для незліченних вебсайтів, SaaS-продуктів та бізнес-застосунків. Вона поєднує повну відповідність ACID через механізм зберігання InnoDB з перевіреною реплікацією, зрілим діалектом SQL та широкою підтримкою драйверів для всіх основних мов програмування, тому застосунки та фреймворки, які ви вже використовуєте, підключаються до неї без змін.
Запуск MySQL на власному VPS надає виділені процесор, пам'ять та диск для ваших запитів, повний контроль над конфігурацією та налаштуванням, а також єдиний спільний сервер баз даних для всіх ваших застосунків — без регулярних платежів та обмежень ресурсів керованих сервісів баз даних.
Ключові характеристики MySQL
ACID Транзакції
Рушій InnoDB забезпечує повністю атомарні, узгоджені, ізольовані та надійні транзакції, зберігаючи ваші дані коректними під час одночасних записів та збоїв.
Широка екосистема
Нативні драйвери для PHP, Python, Java, Node.js, Go та інших означають, що майже кожен фреймворк та інструмент підключається до MySQL без додаткових налаштувань.
Реплікація і Масштабування
Вбудована реплікація "джерело-репліка" та групова реплікація дозволяють масштабувати читання та створювати топології високої доступності у міру зростання вашого робочого навантаження.
Підтримка документів JSON
Вбудований тип даних JSON з індексуванням дозволяє зберігати гнучкі дані документів поряд з реляційними таблицями в одній базі даних.
Зрілий рушій SQL
Віконні функції, CTEs та оптимізатор на основі вартості забезпечують швидкі, виразні запити для всього: від простих пошуків до складної аналітики.
Чому варто запускати MySQL у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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