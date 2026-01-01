Розгорнути Checkcle в один клік.
Open-source платформа моніторингу в реальному часі для відстеження аптайму, інфраструктури та SSL з публічними сторінками стану.
Виберіть тариф VPS для Checkcle
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Checkcle
Checkcle — це повнофункціональна платформа моніторингу, що надає командам DevOps та системним адміністраторам єдиний огляд вебсайтів, API, серверів та SSL-сертифікатів з єдиної самостійно розміщеної панелі керування. Вона моніторить кінцеві точки HTTP, TCP, DNS та ping разом з метриками серверів Linux та Windows — ЦП, ОЗП, диска та мережі — усе в реальному часі.
На відміну від SaaS-інструментів моніторингу, які стягують плату за монітор або за користувача, самостійне розміщення Checkcle на власному VPS означає необмежену кількість моніторів, повне володіння даними та відсутність регулярних платежів. Публічні сторінки стану та багатоканальні сповіщення через Telegram, Slack, Discord, Email та Matrix інформують вашу команду та користувачів про виникнення інцидентів.
Ключові характеристики Checkcle
Моніторинг безвідмовної роботи
Моніторинг кінцевих точок HTTP, TCP, DNS та пінгу з налаштовуваними інтервалами, відстеженням часу відповіді та миттєвими сповіщеннями про збої.
Метрики інфраструктури сервера
Відстежуйте використання CPU, ОЗП, диска та мережі на серверах Linux та Windows за допомогою легкої інсталяції агента в один рядок.
SSL і Відстеження доменів
Відстежуйте термін дії SSL-сертифікатів та статус домену, щоб запобігти несподіваним збоям через прострочені або неправильно налаштовані сертифікати.
Загальнодоступні сторінки стану
Діліться актуальним операційним статусом з користувачами та зацікавленими сторонами за допомогою настроюваних загальнодоступних сторінок статусу.
Багатоканальне сповіщення
Надсилайте сповіщення про інциденти у Telegram, Slack, Discord, Email та Matrix за допомогою настроюваних шаблонів сповіщень.
Чому варто запускати Checkcle у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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