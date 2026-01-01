Checkcle — це повнофункціональна платформа моніторингу, що надає командам DevOps та системним адміністраторам єдиний огляд вебсайтів, API, серверів та SSL-сертифікатів з єдиної самостійно розміщеної панелі керування. Вона моніторить кінцеві точки HTTP, TCP, DNS та ping разом з метриками серверів Linux та Windows — ЦП, ОЗП, диска та мережі — усе в реальному часі.

На відміну від SaaS-інструментів моніторингу, які стягують плату за монітор або за користувача, самостійне розміщення Checkcle на власному VPS означає необмежену кількість моніторів, повне володіння даними та відсутність регулярних платежів. Публічні сторінки стану та багатоканальні сповіщення через Telegram, Slack, Discord, Email та Matrix інформують вашу команду та користувачів про виникнення інцидентів.