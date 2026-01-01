Розгорніть QloApps в один клік.
Система управління готелем та бронювання з відкритим вихідним кодом, що включає систему управління майном, модуль бронювання та вебсайт готелю.
Виберіть тариф VPS для QloApps
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою QloApps
QloApps – це безплатна платформа для готельного бізнесу з відкритим вихідним кодом, яка поєднує систему управління готелем (Property Management System), систему прямого бронювання та готельний вебсайт для клієнтів в одній інсталяції. Готельєри можуть керувати номерним фондом, тарифами, податками та бронюваннями з однієї панелі керування, приймаючи бронювання безпосередньо на власному сайті без сплати комісії стороннім порталам.
Самостійний хостинг QloApps на власному VPS забезпечує повний контроль над даними гостей, платіжними записами та історією бронювань, усуває комісії за кожне бронювання, поширені для хостингових послуг бронювання, і дозволяє налаштувати процес бронювання, тему та бек-офіс відповідно до того, як фактично працює ваш об'єкт.
Ключові характеристики QloApps
Система прямого бронювання
Приймайте бронювання безпосередньо на сайті вашого готелю з доступністю в реальному часі, тарифними планами та миттєвими підтвердженнями — без комісії стороннім порталам.
Управління нерухомістю
Керуйте номерами, типами номерів, тарифними планами, сезонними цінами, податками та інвентарем з єдиної адміністративної панелі, створеної на основі реальних готельних робочих процесів.
Мультиготельна підтримка
Керуйте кількома об'єктами з однієї інсталяції з номерами для кожного готелю, тарифами, дозволами для персоналу та консолідованою звітністю по всій групі.
Вбудований вебсайт готелю
Запустіть клієнтоорієнтований вебсайт готелю зі списками номерів, галереєю, відгуками та сторінками контактів, готовий до використання — без необхідності підтримувати окрему CMS.
Модулі та доповнення
Розширюйте процеси бронювання за допомогою платіжних шлюзів, менеджерів каналів та маркетингових модулів з маркетплейсу QloApps без зміни основного коду.
Багатомовність та валюти
Обслуговуйте міжнародних гостей за допомогою вбудованої багатомовної та багатовалютної підтримки, що налаштовується для кожного ринку з панелі адміністратора.
Чому варто запускати QloApps у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
AureusERP
ERP-платформа з відкритим вихідним кодом, що охоплює фінанси, управління персоналом, запаси, продажі та CRM
Bagisto
Платформа електронної комерції з відкритим кодом, побудована на Laravel, для інтернет-магазинів