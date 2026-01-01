QloApps – це безплатна платформа для готельного бізнесу з відкритим вихідним кодом, яка поєднує систему управління готелем (Property Management System), систему прямого бронювання та готельний вебсайт для клієнтів в одній інсталяції. Готельєри можуть керувати номерним фондом, тарифами, податками та бронюваннями з однієї панелі керування, приймаючи бронювання безпосередньо на власному сайті без сплати комісії стороннім порталам.

Самостійний хостинг QloApps на власному VPS забезпечує повний контроль над даними гостей, платіжними записами та історією бронювань, усуває комісії за кожне бронювання, поширені для хостингових послуг бронювання, і дозволяє налаштувати процес бронювання, тему та бек-офіс відповідно до того, як фактично працює ваш об'єкт.