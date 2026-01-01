CiviCRM — це спеціально розроблена CRM з відкритим вихідним кодом для некомерційних організацій, НУО, асоціацій та громадських організацій. На відміну від комерційних CRM, орієнтованих на продажі, кожен модуль — контакти, внески, членство, події, розсилки та управління справами — розроблений з урахуванням робочих процесів фахівців зі збору коштів, організаторів та програмного персоналу, які працюють з учасниками, а не з потенційними клієнтами.

Самостійне розміщення CiviCRM на власному VPS зберігає записи донорів, історію внесків та дані членів під вашим повним контролем, без оплати за кожен контакт, без сторонніх обробників даних та з повним правом власності на кожен звіт та сегментацію, які ви створюєте.