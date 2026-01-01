Розгорніть CiviCRM за допомогою встановлення в один клік.
Система управління взаємовідносинами з учасниками з відкритим вихідним кодом, розроблена для некомерційних організацій, адвокаційних груп та членських організацій.
Виберіть тариф VPS для CiviCRM
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою CiviCRM
CiviCRM — це спеціально розроблена CRM з відкритим вихідним кодом для некомерційних організацій, НУО, асоціацій та громадських організацій. На відміну від комерційних CRM, орієнтованих на продажі, кожен модуль — контакти, внески, членство, події, розсилки та управління справами — розроблений з урахуванням робочих процесів фахівців зі збору коштів, організаторів та програмного персоналу, які працюють з учасниками, а не з потенційними клієнтами.
Самостійне розміщення CiviCRM на власному VPS зберігає записи донорів, історію внесків та дані членів під вашим повним контролем, без оплати за кожен контакт, без сторонніх обробників даних та з повним правом власності на кожен звіт та сегментацію, які ви створюєте.
Ключові характеристики CiviCRM
Управління контактами
Відстежуйте необмежену кількість контактів, домогосподарств та організацій із зв'язками, тегами та спеціальними полями, адаптованими до робочих процесів неприбуткових організацій.
Внески та збір коштів
Приймайте онлайн-пожертви, керуйте зобов'язаннями, запускайте програми регулярних пожертв та узгоджуйте внески завдяки вбудованій фінансовій звітності.
Управління членством
Автоматизуйте реєстрацію членства, поновлення та багаторівневі переваги за допомогою конфігурованих типів членства та нагадувань про життєвий цикл.
Події та реєстрація
Створюйте сторінки подій, продавайте квитки, керуйте відвідувачами та відстежуйте історію участі разом з іншими даними кожного контакту.
Email і масова розсилка
Сегментуйте аудиторії, надсилайте цільові email-розсилки та вимірюйте відкриття, кліки й відмови без сплати комісії за розсилку за кожен контакт.
Управління справами
Координуйте адвокацію, послуги та грантові програми за допомогою структурованих робочих процесів ведення справ, відстеження активності та призначень.
Чому варто запускати CiviCRM у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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