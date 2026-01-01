Встановіть Coai в один клік.
Самостійно розміщена платформа агрегації ШІ, що об'єднує OpenAI, Claude, Gemini та понад 20 провайдерів, з багатокористувацьким керуванням та квотами використання.
Виберіть тариф VPS для Coai
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Coai
Coai (Chat Nio) — це платформа агрегації ШІ з відкритим кодом, яка об'єднує OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen та понад 20 інших постачальників мовних моделей під єдиним хостингом. Вона виходить за межі простого інтерфейсу чату, додаючи рівні підписки, квоти токенів на користувача, видачу API-ключів та облік використання — що робить її практичною для команд, які потребують контролю доступу до LLM для кількох користувачів без розкриття ключів постачальників.
Самостійне хостинг Coai на вашому власному VPS дає вам повний контроль над тим, які моделі доступні, скільки кожен рівень користувача може споживати та як виглядає ваш загальний витрат на API — без необхідності сплачувати за місце в керованій агрегаційній службі.
Ключові характеристики Coai
Багатопровайдерна агрегація
Підключіть OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen та 20+ провайдерів через одну платформу і дозвольте користувачам перемикатися між ними з єдиного інтерфейсу.
Користувацькі рівні підписок
Визначте безкоштовні та платні плани підписки з квотами токенів для кожного рівня, контролюючи обсяг споживання для кожної групи користувачів у всіх налаштованих провайдерів.
Видача ключа API
Видавайте ключі API користувачам, щоб вони могли програмно отримати доступ до налаштованих моделей — ніколи не розкриваючи облікові дані вихідного провайдера.
Відстеження використання та виставлення рахунків
Відстежуйте споживання токенів на користувача та орієнтовні витрати в режимі реального часу, з налаштовуваними лімітами, щоб запобігти непередбаченому перевищенню бюджету.
Ринок моделей
Користувачі знаходять і вибирають з усіх налаштованих постачальників за допомогою вбудованого засобу вибору моделей, з підтримкою виклику функцій та генерації зображень, де це можливо.
Чому варто запускати Coai у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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