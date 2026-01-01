Coai (Chat Nio) — це платформа агрегації ШІ з відкритим кодом, яка об'єднує OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen та понад 20 інших постачальників мовних моделей під єдиним хостингом. Вона виходить за межі простого інтерфейсу чату, додаючи рівні підписки, квоти токенів на користувача, видачу API-ключів та облік використання — що робить її практичною для команд, які потребують контролю доступу до LLM для кількох користувачів без розкриття ключів постачальників.

Самостійне хостинг Coai на вашому власному VPS дає вам повний контроль над тим, які моделі доступні, скільки кожен рівень користувача може споживати та як виглядає ваш загальний витрат на API — без необхідності сплачувати за місце в керованій агрегаційній службі.