Kibana — це офіційний веб-інтерфейс для Elasticsearch — досконала платформа для дослідження даних, створення інтерактивних панелей управління, виконання пошукових запитів та керування розгортанням Elastic Stack. Створена у 2013 році та підтримувана Elastic NV, Kibana є стандартним рівнем візуалізації для будь-якої програми, побудованої на Elasticsearch, від аналітики журналів та спостережуваності до пошуку в електронній комерції та аналітики безпеки.

Самостійне розміщення Kibana на вашому VPS надає командам з даних та платформ повне середовище візуалізації Elastic Stack без комісій SaaS за документ, поширених у Elastic Cloud. Цей шаблон об'єднує однонодовий Elasticsearch разом з Kibana, тому стек готовий до прийому даних та створення панелей управління одразу після розгортання.