Знижка до 68% на Kibana

Встановіть Kibana в один клік.

Платформа з відкритим кодом для візуалізації та дослідження даних для Elasticsearch з інформаційними панелями, пошуком та інструментами спостереження.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть Kibana в один клік.

Виберіть тариф VPS для Kibana

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Kibana

Kibana — це офіційний веб-інтерфейс для Elasticsearch — досконала платформа для дослідження даних, створення інтерактивних панелей управління, виконання пошукових запитів та керування розгортанням Elastic Stack. Створена у 2013 році та підтримувана Elastic NV, Kibana є стандартним рівнем візуалізації для будь-якої програми, побудованої на Elasticsearch, від аналітики журналів та спостережуваності до пошуку в електронній комерції та аналітики безпеки.

Самостійне розміщення Kibana на вашому VPS надає командам з даних та платформ повне середовище візуалізації Elastic Stack без комісій SaaS за документ, поширених у Elastic Cloud. Цей шаблон об'єднує однонодовий Elasticsearch разом з Kibana, тому стек готовий до прийому даних та створення панелей управління одразу після розгортання.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Kibana

Відкрийте та досліджуйте

Переглядайте індекси Elasticsearch за допомогою інтерфейсу Discover — запитуйте, фільтруйте, сортуйте та візуалізуйте необроблені документи, щоб виявляти закономірності та аномалії в реальному часі.

Панелі моніторингу і візуалізації

Створюйте інтерактивні інформаційні панелі з лінійними діаграмами, стовпчастими діаграмами, тепловими картами, картами, таблицями та візуалізаціями Lens з перетягуванням, якими можна ділитися між командами.

Пошук і ES|QL

Повний Elasticsearch Query DSL плюс ES|QL — конвеєрна мова запитів, схожа на Splunk SPL, — робить складні запити доступними для нерозробників.

Інструменти спостережуваності

Вбудовані Журнали, Метрики, APM та програми моніторингу безвідмовної роботи для збору та аналізу даних спостережуваності від Elastic Agent та Beats.

Карти та геопросторові

Інтерактивні багатошарові карти з векторними шарами, тепловими картами та геоагрегаціями для візуалізації геопросторових даних поряд з іншими вимірами.

Сповіщення та звітність

Сповіщення на основі порогів та аномалій з надсиланням на електронну пошту, Slack та вебхуки, а також генерація запланованих звітів у форматах PDF та CSV.

Чому варто запускати Kibana у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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