Встановіть Kibana в один клік.
Платформа з відкритим кодом для візуалізації та дослідження даних для Elasticsearch з інформаційними панелями, пошуком та інструментами спостереження.
Виберіть тариф VPS для Kibana
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kibana
Kibana — це офіційний веб-інтерфейс для Elasticsearch — досконала платформа для дослідження даних, створення інтерактивних панелей управління, виконання пошукових запитів та керування розгортанням Elastic Stack. Створена у 2013 році та підтримувана Elastic NV, Kibana є стандартним рівнем візуалізації для будь-якої програми, побудованої на Elasticsearch, від аналітики журналів та спостережуваності до пошуку в електронній комерції та аналітики безпеки.
Самостійне розміщення Kibana на вашому VPS надає командам з даних та платформ повне середовище візуалізації Elastic Stack без комісій SaaS за документ, поширених у Elastic Cloud. Цей шаблон об'єднує однонодовий Elasticsearch разом з Kibana, тому стек готовий до прийому даних та створення панелей управління одразу після розгортання.
Ключові характеристики Kibana
Відкрийте та досліджуйте
Переглядайте індекси Elasticsearch за допомогою інтерфейсу Discover — запитуйте, фільтруйте, сортуйте та візуалізуйте необроблені документи, щоб виявляти закономірності та аномалії в реальному часі.
Панелі моніторингу і візуалізації
Створюйте інтерактивні інформаційні панелі з лінійними діаграмами, стовпчастими діаграмами, тепловими картами, картами, таблицями та візуалізаціями Lens з перетягуванням, якими можна ділитися між командами.
Пошук і ES|QL
Повний Elasticsearch Query DSL плюс ES|QL — конвеєрна мова запитів, схожа на Splunk SPL, — робить складні запити доступними для нерозробників.
Інструменти спостережуваності
Вбудовані Журнали, Метрики, APM та програми моніторингу безвідмовної роботи для збору та аналізу даних спостережуваності від Elastic Agent та Beats.
Карти та геопросторові
Інтерактивні багатошарові карти з векторними шарами, тепловими картами та геоагрегаціями для візуалізації геопросторових даних поряд з іншими вимірами.
Сповіщення та звітність
Сповіщення на основі порогів та аномалій з надсиланням на електронну пошту, Slack та вебхуки, а також генерація запланованих звітів у форматах PDF та CSV.
Чому варто запускати Kibana у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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