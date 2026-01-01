Розгорніть Rivet в один клік.
Середовище виконання з відкритим кодом для акторів зі станом, що забезпечує роботу агентів ШІ, спільних програм та надійних робочих процесів.
Виберіть тариф VPS для Rivet
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Rivet
Rivet — це рушій оркестрації з відкритим вихідним кодом для акторів Rivet — довготривалих, легких процесів, стан яких зберігається в пам'яті та автоматично персистується. На відміну від безсерверних середовищ виконання без стану, кожен актор зберігає власний стан, що підтримується SQLite, адресну ідентичність та журнал подій, що робить його ідеальним для агентів ШІ, багатокористувацьких ігрових сесій, спільних редакторів та стійких робочих процесів.
Самостійне розміщення Rivet на власному VPS дозволяє повністю контролювати стан актора, пам'ять агента та дані робочих процесів без плати за виконання. Вбудований рушій постачається з інтегрованою панеллю інспектора для перегляду стану актора, відтворення робочих процесів та налагодження трафіку в реальному часі без інструментації коду застосунку.
Ключові характеристики Rivet
Станові актори
Довготривалі процеси зі станом у пам'яті, збереженням у SQLite та стабільними адресними ідентифікаторами для агентів ШІ та багатокористувацьких сесій.
Надійні робочі процеси
Середовище виконання робочого процесу стійке до збоїв та перезапусків, відтворюючи історію подій, щоб бізнес-логіка відновилася саме там, де вона зупинилася.
Вбудований інспектор
Панель браузера для перегляду акторських баз даних SQLite, перевірки стану робочого процесу, моніторингу подій та керування акторами через REPL.
Багатомовні SDK
Підключайте ранери за допомогою офіційних SDK RivetKit для TypeScript, Rust, Python та Swift без переписування наявних сервісів.
Сховище файлової системи
Однонодове розгортання, готове до використання в продакшені, забезпечене вбудованим сховищем RocksDB — для початку роботи зовнішня база даних не потрібна.
Планування контейнерів
Планує код користувача як контейнери на вузлах-виконавцях, що спрощує запуск агентів та ігрових серверів разом з рушієм.
Чому варто запускати Rivet у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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