Rivet — це рушій оркестрації з відкритим вихідним кодом для акторів Rivet — довготривалих, легких процесів, стан яких зберігається в пам'яті та автоматично персистується. На відміну від безсерверних середовищ виконання без стану, кожен актор зберігає власний стан, що підтримується SQLite, адресну ідентичність та журнал подій, що робить його ідеальним для агентів ШІ, багатокористувацьких ігрових сесій, спільних редакторів та стійких робочих процесів.

Самостійне розміщення Rivet на власному VPS дозволяє повністю контролювати стан актора, пам'ять агента та дані робочих процесів без плати за виконання. Вбудований рушій постачається з інтегрованою панеллю інспектора для перегляду стану актора, відтворення робочих процесів та налагодження трафіку в реальному часі без інструментації коду застосунку.