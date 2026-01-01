Fasten On-Prem — це менеджер електронних медичних записів (ЕМЗ) з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, який дозволяє окремим особам та сім'ям об'єднувати дані про здоров'я від лікарів, лікарень, лабораторій та підключених пристроїв в єдиний приватний архів. Побудований на стандарті медичних даних FHIR та написаний на Go, він приймає записи через ручне введення та завантаження пакетів FHIR, експортованих з пацієнтських порталів, і відображає їх на єдиній часовій шкалі поряд із нотатками, станами, ліками, алергіями та результатами лабораторних досліджень.

Самостійне розміщення Fasten на власному VPS зберігає особисті медичні дані в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не у постачальника медичних записів SaaS — це важливо, враховуючи чутливість медичної історії. Зашифрована база даних SQLite, однобінарне середовище виконання Go та реєстрація для кожного користувача означають, що невеликий VPS може комфортно розмістити повний особистий або сімейний запис.