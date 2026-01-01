Розгорніть Fasten Health встановленням в один клік.
Самохостинговий менеджер особистих та сімейних електронних медичних записів, який об'єднує медичні дані від постачальників та пристроїв.
Виберіть тариф VPS для Fasten Health
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Fasten Health
Fasten On-Prem — це менеджер електронних медичних записів (ЕМЗ) з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, який дозволяє окремим особам та сім'ям об'єднувати дані про здоров'я від лікарів, лікарень, лабораторій та підключених пристроїв в єдиний приватний архів. Побудований на стандарті медичних даних FHIR та написаний на Go, він приймає записи через ручне введення та завантаження пакетів FHIR, експортованих з пацієнтських порталів, і відображає їх на єдиній часовій шкалі поряд із нотатками, станами, ліками, алергіями та результатами лабораторних досліджень.
Самостійне розміщення Fasten на власному VPS зберігає особисті медичні дані в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не у постачальника медичних записів SaaS — це важливо, враховуючи чутливість медичної історії. Зашифрована база даних SQLite, однобінарне середовище виконання Go та реєстрація для кожного користувача означають, що невеликий VPS може комфортно розмістити повний особистий або сімейний запис.
Ключові характеристики Fasten Health
Імпорт FHIR Bundle
Завантажте пакети FHIR, експортовані з пацієнтських порталів або інших медичних систем, щоб перенести наявну медичну історію в архів.
FHIR-нативне сховище
Зберігайте записи у їхній оригінальній формі ресурсу FHIR, щоб структуровані запити, експорт та подальша обробка залишалися незалежними від постачальника.
Введення запису вручну
Додайте результати лабораторних досліджень, стани, ліки, щеплення та нотатки вручну для візитів, постачальників послуг або наявних записів, які передують доступу до FHIR.
Сімейні акаунти
Керуйте записами для партнерів, дітей або літніх членів сім'ї з одного екземпляра з окремими обліковими записами користувачів.
Зашифрована база даних
База даних SQLite за замовчуванням зашифрована в стані спокою, захищаючи конфіденційні медичні записи на диску від несанкціонованого доступу.
Вкладення документів
Додавайте відскановані документи, зображення та PDF-файли до прийомів, щоб повна медична історія зберігалася в одному місці з можливістю пошуку.
Чому варто запускати Fasten Health у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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