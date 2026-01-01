Розгорнути Scada-LTS в один клік.
Веб-система SCADA з відкритим вихідним кодом для промислового моніторингу, панелей приладів, сигналізацій та керування пристроями на основі протоколів.
Виберіть тариф VPS для Scada-LTS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Scada-LTS
Scada-LTS — це веб-орієнтована SCADA-система (система диспетчерського керування та збору даних) на базі Java, розроблена для інженерів, яким потрібно моніторити та керувати промисловим обладнанням з браузера. Розроблена на основі перевіреної кодової бази Mango Automation, вона постачається з графічним редактором представлень, реєстрацією історичних даних, керуванням тривогами, скриптами та вбудованими драйверами для Modbus, SNMP, OPC та інших промислових протоколів — без пропрієтарних ліцензій або плати за тег.
Самостійне розміщення Scada-LTS на власному VPS зберігає дані процесу, облікові дані пристроїв та активність операторів повністю в межах вашої інфраструктури, водночас роблячи інформаційні панелі доступними для виїзних команд через стандартний HTTPS без виставлення ПЛК у відкритий доступ в Інтернеті.
Ключові характеристики Scada-LTS
Багатопротокольні драйвери
Нативні джерела даних Modbus, SNMP, OPC, HTTP та SQL підключаються до ПЛК, датчиків та існуючих систем без сторонніх шлюзів.
Графічний редактор виглядів
Конструктор представлень Drag-and-drop дозволяє інженерам створювати живі діаграми імітації, індикатори та графіки трендів безпосередньо в браузері.
Тривоги та обробники подій
Настроювані рівні тривоги з діями електронної пошти, сценаріїв та за заданими значеннями перетворюють аномалії на автоматизовані відповіді по всьому підприємству.
Журналування історичних даних
Кожна точка даних має позначку часу та зберігається в MySQL, що забезпечує довгостроковий аналіз тенденцій, звіти та регуляторні аудиторські сліди.
Скриптинг і метадані
Метаточки та обробники подій на основі JavaScript обчислюють похідні значення, KPI та власну логіку без зовнішніх сервісів.
Веб-нативна архітектура
Працює в Apache Tomcat з повністю браузерним інтерфейсом користувача, тому оператори отримують доступ до панелей моніторингу з будь-якого пристрою в мережі.
Чому варто запускати Scada-LTS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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