Scada-LTS — це веб-орієнтована SCADA-система (система диспетчерського керування та збору даних) на базі Java, розроблена для інженерів, яким потрібно моніторити та керувати промисловим обладнанням з браузера. Розроблена на основі перевіреної кодової бази Mango Automation, вона постачається з графічним редактором представлень, реєстрацією історичних даних, керуванням тривогами, скриптами та вбудованими драйверами для Modbus, SNMP, OPC та інших промислових протоколів — без пропрієтарних ліцензій або плати за тег.

Самостійне розміщення Scada-LTS на власному VPS зберігає дані процесу, облікові дані пристроїв та активність операторів повністю в межах вашої інфраструктури, водночас роблячи інформаційні панелі доступними для виїзних команд через стандартний HTTPS без виставлення ПЛК у відкритий доступ в Інтернеті.