Overleaf — це браузерний спільний редактор LaTeX, яким користуються мільйони дослідників, науковців та інженерів по всьому світу. Він замінює локальні інсталяції LaTeX хмарним середовищем, де команди можуть писати, компілювати та переглядати документи в реальному часі — з повною підтримкою LaTeX, включаючи власні пакети, BibTeX та перехресні посилання.

Самостійне розміщення Overleaf на власному VPS дозволяє повністю контролювати конфіденційні дослідження, власні рукописи та інституційні документи. Ви отримуєте таку ж співпрацю в реальному часі та потужний конвеєр компіляції LaTeX, як і хмарний сервіс, без виходу даних за межі вашої інфраструктури або необхідності підписок SaaS за кожне місце.