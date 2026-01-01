Розгорніть Overleaf в один клік.
Спільний редактор LaTeX з відкритим вихідним кодом для наукових робіт, дослідницьких статей та технічних документів.
Виберіть тариф VPS для Overleaf
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Overleaf
Overleaf — це браузерний спільний редактор LaTeX, яким користуються мільйони дослідників, науковців та інженерів по всьому світу. Він замінює локальні інсталяції LaTeX хмарним середовищем, де команди можуть писати, компілювати та переглядати документи в реальному часі — з повною підтримкою LaTeX, включаючи власні пакети, BibTeX та перехресні посилання.
Самостійне розміщення Overleaf на власному VPS дозволяє повністю контролювати конфіденційні дослідження, власні рукописи та інституційні документи. Ви отримуєте таку ж співпрацю в реальному часі та потужний конвеєр компіляції LaTeX, як і хмарний сервіс, без виходу даних за межі вашої інфраструктури або необхідності підписок SaaS за кожне місце.
Ключові характеристики Overleaf
Співпраця в реальному часі
Кілька авторів редагують один і той же документ LaTeX одночасно, з миттєвим відображенням змін для всіх співавторів.
Повна компіляція LaTeX
Компілює документи за допомогою pdfLaTeX, XeLaTeX та LuaLaTeX, включаючи підтримку власних пакетів, бібліографій BibTeX та Biber.
Історія версій
Кожна збережена версія документа зберігається, що дозволяє порівнювати зміни та відновлювати будь-який попередній стан вашого проєкту.
Багата бібліотека шаблонів
Почніть нові документи з вбудованої бібліотеки шаблонів для академічних робіт, журналів, дисертацій та презентацій без ручного налаштування.
Відстеження змін
Переглядайте та приймайте або відхиляйте окремі правки від співавторів, відповідно до робочих процесів рецензування, що використовуються в академічних виданнях.
Інтеграція Git
Відправляйте та отримуйте проєкти з репозиторіїв Git, дозволяючи локальні робочі процеси редагування поряд з браузерним редактором.
Чому варто запускати Overleaf у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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