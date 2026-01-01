HortusFox – це спеціально розроблений вебзастосунок для любителів рослин, які прагнуть керувати кімнатними рослинами та садами структуровано та приватно. Він дозволяє каталогізувати рослини із фотографіями, назвами видів та власними атрибутами, організовувати їх за локаціями та встановлювати регулярні нагадування про догляд: полив, підживлення та пересаджування. Інтеграція погодних даних допомагає садівникам, що працюють на відкритому повітрі, узгоджувати графіки догляду з умовами навколишнього середовища, тоді як вбудоване розпізнавання рослин допомагає ідентифікувати невідомі види.

Самостійне розміщення HortusFox на вашому VPS гарантує, що роки записів про ріст, історії догляду та фотографії рослин залишаються під вашим повним контролем — жоден сторонній хмарний сервіс не зможе припинити доступ до даних вашої колекції або монетизувати ваші садові звички.