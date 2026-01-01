Розгорніть HortusFox в один клік.
Самохостингова система керування рослинами для каталогізації, планування догляду та приватної організації саду.
Виберіть тариф VPS для HortusFox
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою HortusFox
HortusFox – це спеціально розроблений вебзастосунок для любителів рослин, які прагнуть керувати кімнатними рослинами та садами структуровано та приватно. Він дозволяє каталогізувати рослини із фотографіями, назвами видів та власними атрибутами, організовувати їх за локаціями та встановлювати регулярні нагадування про догляд: полив, підживлення та пересаджування. Інтеграція погодних даних допомагає садівникам, що працюють на відкритому повітрі, узгоджувати графіки догляду з умовами навколишнього середовища, тоді як вбудоване розпізнавання рослин допомагає ідентифікувати невідомі види.
Самостійне розміщення HortusFox на вашому VPS гарантує, що роки записів про ріст, історії догляду та фотографії рослин залишаються під вашим повним контролем — жоден сторонній хмарний сервіс не зможе припинити доступ до даних вашої колекції або монетизувати ваші садові звички.
Ключові характеристики HortusFox
Нагадування про догляд
Налаштуйте повторювані завдання для поливу, удобрення та пересаджування, щоб не пропустити жодної рослини у щільному графіку догляду.
Організація за розташуванням
Призначте рослини до певних кімнат або відкритих просторів, щоб швидко фільтрувати свою колекцію та керувати кожною зоною незалежно.
Інтеграція погоди
Підключіть місцеві дані про погоду, щоб автоматично адаптувати догляд за вуличними рослинами до умов опадів та температури.
Розпізнавання рослин
Визначайте невідомі види за фотографіями безпосередньо в застосунку, додаючи підтверджені дані про види до свого каталогу, не виходячи з HortusFox.
Управління товарами
Відстежуйте горщики, добрива, інструменти та приладдя поряд з рослинами, щоб ресурси для садівництва завжди були враховані.
Спільний чат
Вбудований груповий чат дозволяє домогосподарствам і командам координувати обов'язки з догляду за рослинами без окремих програм для обміну повідомленнями.
Чому варто запускати HortusFox у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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