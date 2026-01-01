Розгорніть pgBackWeb в один клік.
Вебінтерфейс з відкритим вихідним кодом для планування та моніторингу резервних копій PostgreSQL у кількох базах даних і місцях зберігання.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою pgBackWeb
pgBackWeb — це менеджер резервного копіювання PostgreSQL з відкритим кодом, який має вебінтерфейс для планування, запуску та моніторингу завдань резервного копіювання для кількох баз даних і сховищ. На відміну від інструментів командного рядка, які вимагають знання скриптів оболонки, pgBackWeb дозволяє налаштовувати розклади, політики зберігання та місця призначення сховищ повністю через браузер.
Самостійне розміщення pgBackWeb на власному VPS зберігає конфігурацію резервного копіювання та облікові дані бази даних під вашим повним контролем. Усі збережені облікові дані шифруються за допомогою наданого вами ключа, а резервні копії зберігаються у сховищі, яким ви володієте — чи то локальний диск, чи об'єктне сховище, сумісне з S3, яке ви налаштовуєте.
Ключові характеристики pgBackWeb
Підтримка кількох баз даних
Підключайте та плануйте резервне копіювання для кількох баз даних PostgreSQL з єдиної панелі керування без окремих файлів конфігурації для кожної бази даних.
S3-сумісне сховище
Надсилайте резервні копії на AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO або будь-яку S3-сумісну кінцеву точку разом з локальним сховищем.
Заплановані завдання резервного копіювання
Визначте регулярні графіки резервного копіювання з настроюваними політиками зберігання для автоматичного видалення старих архівів та контролю витрат на зберігання.
Зашифровані облікові дані
Усі паролі баз даних та ключі доступу до сховища шифруються під час зберігання за допомогою приватного ключа, який ви контролюєте — ніколи не зберігаються у відкритому вигляді.
Відстеження історії резервного копіювання
Кожне резервне копіювання записується зі статусом, тривалістю та розміром файлу, щоб ви одразу знали, коли завдання не вдається.
Чому варто запускати pgBackWeb у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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