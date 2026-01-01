pgBackWeb — це менеджер резервного копіювання PostgreSQL з відкритим кодом, який має вебінтерфейс для планування, запуску та моніторингу завдань резервного копіювання для кількох баз даних і сховищ. На відміну від інструментів командного рядка, які вимагають знання скриптів оболонки, pgBackWeb дозволяє налаштовувати розклади, політики зберігання та місця призначення сховищ повністю через браузер.

Самостійне розміщення pgBackWeb на власному VPS зберігає конфігурацію резервного копіювання та облікові дані бази даних під вашим повним контролем. Усі збережені облікові дані шифруються за допомогою наданого вами ключа, а резервні копії зберігаються у сховищі, яким ви володієте — чи то локальний диск, чи об'єктне сховище, сумісне з S3, яке ви налаштовуєте.