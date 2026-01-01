Знижка до 68% на pgBackWeb

Розгорніть pgBackWeb в один клік.

Вебінтерфейс з відкритим вихідним кодом для планування та моніторингу резервних копій PostgreSQL у кількох базах даних і місцях зберігання.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть pgBackWeb в один клік.

Виберіть тариф VPS для pgBackWeb

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою pgBackWeb

pgBackWeb — це менеджер резервного копіювання PostgreSQL з відкритим кодом, який має вебінтерфейс для планування, запуску та моніторингу завдань резервного копіювання для кількох баз даних і сховищ. На відміну від інструментів командного рядка, які вимагають знання скриптів оболонки, pgBackWeb дозволяє налаштовувати розклади, політики зберігання та місця призначення сховищ повністю через браузер.

Самостійне розміщення pgBackWeb на власному VPS зберігає конфігурацію резервного копіювання та облікові дані бази даних під вашим повним контролем. Усі збережені облікові дані шифруються за допомогою наданого вами ключа, а резервні копії зберігаються у сховищі, яким ви володієте — чи то локальний диск, чи об'єктне сховище, сумісне з S3, яке ви налаштовуєте.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики pgBackWeb

Підтримка кількох баз даних

Підключайте та плануйте резервне копіювання для кількох баз даних PostgreSQL з єдиної панелі керування без окремих файлів конфігурації для кожної бази даних.

S3-сумісне сховище

Надсилайте резервні копії на AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO або будь-яку S3-сумісну кінцеву точку разом з локальним сховищем.

Заплановані завдання резервного копіювання

Визначте регулярні графіки резервного копіювання з настроюваними політиками зберігання для автоматичного видалення старих архівів та контролю витрат на зберігання.

Зашифровані облікові дані

Усі паролі баз даних та ключі доступу до сховища шифруються під час зберігання за допомогою приватного ключа, який ви контролюєте — ніколи не зберігаються у відкритому вигляді.

Відстеження історії резервного копіювання

Кожне резервне копіювання записується зі статусом, тривалістю та розміром файлу, щоб ви одразу знали, коли завдання не вдається.

Чому варто запускати pgBackWeb у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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