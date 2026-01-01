Apache Zeppelin — це веб-ноутбук з відкритим вихідним кодом, створений для великомасштабної, інтерактивної аналітики даних на таких рушіях, як Apache Spark, Flink та Hive. На відміну від одномовних ноутбуків, Zeppelin використовує архітектуру інтерпретатора, що підключається, яка дозволяє одній нотатці поєднувати параграфи Scala, SQL, Python, R та shell з спільними даними, з результатами, що передаються між мовами через вбудований табличний формат.

Самостійний хостинг Zeppelin на VPS зберігає ноутбуки, підключення до наборів даних та облікові дані інтерпретатора у вашому власному середовищі, усуває ціноутворення за користувача для керованих сервісів ноутбуків і надає вам повний контроль над конфігурацією Spark, пам'яттю JVM та керуванням залежностями.