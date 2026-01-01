Розгорнути Apache Zeppelin в один клік.
Веб-блокнот для інтерактивного аналізу даних зі Spark, SQL, Scala, Python та R в одному спільному робочому просторі.
Виберіть тариф VPS для Apache Zeppelin
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache Zeppelin
Apache Zeppelin — це веб-ноутбук з відкритим вихідним кодом, створений для великомасштабної, інтерактивної аналітики даних на таких рушіях, як Apache Spark, Flink та Hive. На відміну від одномовних ноутбуків, Zeppelin використовує архітектуру інтерпретатора, що підключається, яка дозволяє одній нотатці поєднувати параграфи Scala, SQL, Python, R та shell з спільними даними, з результатами, що передаються між мовами через вбудований табличний формат.
Самостійний хостинг Zeppelin на VPS зберігає ноутбуки, підключення до наборів даних та облікові дані інтерпретатора у вашому власному середовищі, усуває ціноутворення за користувача для керованих сервісів ноутбуків і надає вам повний контроль над конфігурацією Spark, пам'яттю JVM та керуванням залежностями.
Ключові характеристики Apache Zeppelin
Багатомовні абзаци
Поєднуйте Scala, SQL, Python, R, Markdown та shell в одній нотатці, використовуючи інтерпретатори Zeppelin, з результатами, що є спільними для різних мов.
Нативна інтеграція Spark
Підключіться до Apache Spark з коробки для розподіленої обробки даних, машинного навчання та потокових робочих навантажень без ручного налаштування.
Вбудовані візуалізації
Перетворіть будь-який результат SQL або DataFrame на стовпчасті, лінійні, кругові, точкові або зведені діаграми без жодного коду для побудови графіків та з динамічними полями введення.
Екосистема інтерпретатора
Виконуйте запити до баз даних JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch та багатьох інших систем за допомогою підключаються інтерпретаторів, налаштованих для кожної нотатки.
Спільні записники
Діліться живими нотатками за посиланням, вбудовуйте їх у панелі моніторингу та плануйте їх за допомогою вбудованого планувальника cron для автоматизованої звітності.
Чому варто запускати Apache Zeppelin у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.