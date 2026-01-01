Знижка до 68% на Apache Zeppelin

Розгорнути Apache Zeppelin в один клік.

Веб-блокнот для інтерактивного аналізу даних зі Spark, SQL, Scala, Python та R в одному спільному робочому просторі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Apache Zeppelin в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache Zeppelin

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache Zeppelin

Apache Zeppelin — це веб-ноутбук з відкритим вихідним кодом, створений для великомасштабної, інтерактивної аналітики даних на таких рушіях, як Apache Spark, Flink та Hive. На відміну від одномовних ноутбуків, Zeppelin використовує архітектуру інтерпретатора, що підключається, яка дозволяє одній нотатці поєднувати параграфи Scala, SQL, Python, R та shell з спільними даними, з результатами, що передаються між мовами через вбудований табличний формат.

Самостійний хостинг Zeppelin на VPS зберігає ноутбуки, підключення до наборів даних та облікові дані інтерпретатора у вашому власному середовищі, усуває ціноутворення за користувача для керованих сервісів ноутбуків і надає вам повний контроль над конфігурацією Spark, пам'яттю JVM та керуванням залежностями.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache Zeppelin

Багатомовні абзаци

Поєднуйте Scala, SQL, Python, R, Markdown та shell в одній нотатці, використовуючи інтерпретатори Zeppelin, з результатами, що є спільними для різних мов.

Нативна інтеграція Spark

Підключіться до Apache Spark з коробки для розподіленої обробки даних, машинного навчання та потокових робочих навантажень без ручного налаштування.

Вбудовані візуалізації

Перетворіть будь-який результат SQL або DataFrame на стовпчасті, лінійні, кругові, точкові або зведені діаграми без жодного коду для побудови графіків та з динамічними полями введення.

Екосистема інтерпретатора

Виконуйте запити до баз даних JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch та багатьох інших систем за допомогою підключаються інтерпретаторів, налаштованих для кожної нотатки.

Спільні записники

Діліться живими нотатками за посиланням, вбудовуйте їх у панелі моніторингу та плануйте їх за допомогою вбудованого планувальника cron для автоматизованої звітності.

Чому варто запускати Apache Zeppelin у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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