Розгорнути Redis Commander одним кліком.
Веб-інтерфейс керування Redis для перегляду ключів, редагування значень та моніторингу бази даних Redis з будь-якого браузера.
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Що можна створити за допомогою Redis Commander
Redis Commander — це легкий веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для керування базами даних Redis. Він надає деревоподібний браузер для навігації по просторах ключів, вбудовані редактори для рядків, хешів, списків, наборів та впорядкованих наборів, а також вбудовану консоль команд для виконання довільних команд Redis. Статистика сервера — використання пам'яті, підключені клієнти, коефіцієнти влучень — одразу видно на інформаційній панелі.
Це розгортання поєднує Redis Commander з екземпляром Redis 7, тому ви отримуєте повністю функціональне сховище ключ-значення та його інтерфейс керування в одному стеку. Базова автентифікація HTTP захищає веб-інтерфейс від несанкціонованого доступу, а екземпляр Redis захищений згенерованим паролем, тому він не доступний без облікових даних.
Ключові характеристики Redis Commander
Ключ Браузер
Переглядайте весь простір ключів Redis у вигляді дерева, шукайте за шаблоном та перевіряйте або редагуйте будь-яке значення безпосередньо в браузері без написання команд Redis.
Усі типи даних
Переглядайте та редагуйте рядки, хеші, списки, набори, відсортовані набори та потоки за допомогою типозалежних редакторів, які відображають дані у структурованому, зручному для читання форматі.
Командна консоль
Виконуйте довільні команди Redis з вбудованої консолі і миттєво дивіться відповідь — корисно для налагодження, адміністрування та одноразових операцій з даними.
Статистика сервера
Панель керування відображає метрики сервера Redis у реальному часі, зокрема споживання пам'яті, коефіцієнти влучень/промахів у просторі ключів, підключених клієнтів та час безперебійної роботи – все це з першого погляду.
Базова автентифікація HTTP
Веб-інтерфейс захищений автентифікацією за іменем користувача та паролем, що запобігає несанкціонованому доступу до даних Redis через інтерфейс браузера.
Чому варто запускати Redis Commander у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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