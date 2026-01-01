Redis Commander — це легкий веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для керування базами даних Redis. Він надає деревоподібний браузер для навігації по просторах ключів, вбудовані редактори для рядків, хешів, списків, наборів та впорядкованих наборів, а також вбудовану консоль команд для виконання довільних команд Redis. Статистика сервера — використання пам'яті, підключені клієнти, коефіцієнти влучень — одразу видно на інформаційній панелі.

Це розгортання поєднує Redis Commander з екземпляром Redis 7, тому ви отримуєте повністю функціональне сховище ключ-значення та його інтерфейс керування в одному стеку. Базова автентифікація HTTP захищає веб-інтерфейс від несанкціонованого доступу, а екземпляр Redis захищений згенерованим паролем, тому він не доступний без облікових даних.