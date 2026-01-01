Matrix Synapse є еталонним homeserver для відкритого протоколу зв'язку Matrix, що забезпечує обмін повідомленнями в реальному часі, голосові та відеодзвінки, обмін файлами та наскрізне шифрування у федеративній мережі серверів. Йому довіряють уряди, університети та підприємства по всьому світу, Synapse дозволяє вашим користувачам безпечно спілкуватися, зберігаючи всі дані на вашій власній інфраструктурі.

Федерація дозволяє вашому серверу безперешкодно підключатися до інших серверів Matrix, щоб ваші користувачі могли зв'язуватися з будь-ким у глобальній мережі Matrix. Завдяки мостам до Slack, Discord, IRC та Telegram, Synapse інтегрується в існуючі робочі процеси комунікації, не змушуючи всіх переходити на єдину платформу.