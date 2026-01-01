Розгорніть Matrix Synapse в один клік.
Децентралізований, наскрізно зашифрований сервер чату для безпечного спілкування в реальному часі з повною підтримкою федерації.
Виберіть тариф VPS для Matrix Synapse
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Matrix Synapse
Matrix Synapse є еталонним homeserver для відкритого протоколу зв'язку Matrix, що забезпечує обмін повідомленнями в реальному часі, голосові та відеодзвінки, обмін файлами та наскрізне шифрування у федеративній мережі серверів. Йому довіряють уряди, університети та підприємства по всьому світу, Synapse дозволяє вашим користувачам безпечно спілкуватися, зберігаючи всі дані на вашій власній інфраструктурі.
Федерація дозволяє вашому серверу безперешкодно підключатися до інших серверів Matrix, щоб ваші користувачі могли зв'язуватися з будь-ким у глобальній мережі Matrix. Завдяки мостам до Slack, Discord, IRC та Telegram, Synapse інтегрується в існуючі робочі процеси комунікації, не змушуючи всіх переходити на єдину платформу.
Ключові характеристики Matrix Synapse
Наскрізне шифрування
Усі приватні повідомлення та групові чати зашифровані за замовчуванням, забезпечуючи конфіденційність даних навіть від адміністраторів сервера.
Підтримка федерації
Спілкуйтеся з користувачами на будь-якому сервері Matrix по всьому світу завдяки безперебійній міжсерверній федерації.
Платформні мости
Підключайтеся до Slack, Discord, IRC, Telegram та інших платформ через протокольні мости.
Кімнати та простори
Організуйте розмови за допомогою кімнат, просторів, гілок, реакцій та редагування повідомлень для структурованого спілкування.
Голосові та відеодзвінки
Здійснюйте голосові та відеодзвінки VoIP безпосередньо в клієнтах Matrix без зовнішніх сервісів.
Інтеграція SSO
Автентифікуйте користувачів через провайдерів OIDC, SAML та CAS для корпоративного єдиного входу.
Чому варто запускати Matrix Synapse у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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