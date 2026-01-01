Розгорніть Readur: встановлення в один клік.
Система управління документами, яка використовує OCR і перетворює відскановані файли та зображення на архіви з можливістю повноцінного пошуку.
Виберіть тариф VPS для Readur
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Readur
Readur – це платформа для керування документами, що використовує технологію OCR для перетворення паперових документів, сканованих файлів та зображень на цифрові архіви з можливістю пошуку. Вона приймає PDF, зображення та файли Office через завантаження перетягуванням або автоматичну папку спостереження, видобуває текст, не змінюючи оригінальні файли, та індексує все в PostgreSQL для швидкого повнотекстового пошуку.
Самостійне розміщення Readur зберігає конфіденційні документи — юридичні записи, медичні файли, фінансові квитанції — під вашим винятковим контролем без завантаження до сторонніх служб OCR, які можуть зберігати копії або ділитися вмістом. Автентифікація на основі токенів та настроювані параметри OCR дають вам детальний контроль над паралелізмом обробки, виявленням мови та обмеженнями типів файлів.
Ключові характеристики Readur
Вилучення тексту OCR
Автоматично витягує текст зі сканованих PDF-файлів та зображень, щоб кожен документ став доступним для пошуку без ручної транскрипції.
Автоматизація відстежуваних папок
Розмістіть файли у відстежуваній папці, і Readur автоматично обробляє та індексує їх, усуваючи повторювані кроки завантаження для масового завантаження.
Повнотекстовий пошук
Повнотекстовий пошук на базі PostgreSQL миттєво повертає відповідні документи по всьому вашому архіву, з вбудованими функціями фільтрації та ранжування.
Неруйнівна обробка
Оригінальні файли зберігаються точно в тому вигляді, в якому були завантажені — текст OCR зберігається окремо, тому вихідні документи залишаються побітово ідентичними.
Підтримка кількох форматів
Обробляє PDF, поширені формати зображень, звичайний текст, RTF та документи Office в єдиному уніфікованому архіві без робочих процесів, специфічних для формату.
Чому варто запускати Readur у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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