Readur – це платформа для керування документами, що використовує технологію OCR для перетворення паперових документів, сканованих файлів та зображень на цифрові архіви з можливістю пошуку. Вона приймає PDF, зображення та файли Office через завантаження перетягуванням або автоматичну папку спостереження, видобуває текст, не змінюючи оригінальні файли, та індексує все в PostgreSQL для швидкого повнотекстового пошуку.

Самостійне розміщення Readur зберігає конфіденційні документи — юридичні записи, медичні файли, фінансові квитанції — під вашим винятковим контролем без завантаження до сторонніх служб OCR, які можуть зберігати копії або ділитися вмістом. Автентифікація на основі токенів та настроювані параметри OCR дають вам детальний контроль над паралелізмом обробки, виявленням мови та обмеженнями типів файлів.