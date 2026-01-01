Розгорнути Focalboard в один клік.
Інструмент управління проєктами з відкритим кодом з дошками Kanban, таблицями, галереями та календарем для команд та окремих користувачів.
Виберіть тариф VPS для Focalboard
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Focalboard
Focalboard — це платформа для управління проєктами з відкритим кодом, розроблена Mattermost як self-hosted альтернатива Trello, Notion та Asana. Вона поєднує інтуїтивно зрозумілі дошки Kanban з кількома режимами перегляду — таблиця, галерея та календар — щоб ви могли візуалізувати ті самі дані проєкту у форматі, який найкраще підходить для вашого робочого процесу. Картки підтримують користувацькі властивості, мітки, терміни виконання та вкладення, адаптуючись до будь-якого типу проєкту, від спринтів розробки програмного забезпечення до контент-календарів.
Розміщення Focalboard на вашому VPS означає необмежену кількість дощок, карток та учасників команди за передбачуваною ціною — без ціноутворення за користувача, без обмежень на кількість дощок та без ризику монетизації даних вашого проєкту. Легкий бекенд SQLite не потребує зовнішньої бази даних, що спрощує розгортання та обслуговування.
Ключові характеристики Focalboard
Кілька режимів перегляду
Перемикайтеся між поданнями Kanban, таблиці, галереї та календаря одних і тих самих даних відповідно до того, як ви мислите про свій проєкт.
Власні властивості
Додайте власні поля, мітки, дати та відповідальних до карток, щоб адаптувати кожну дошку до конкретних вимог робочого процесу.
Співпраця в реальному часі
Кілька членів команди можуть одночасно редагувати дошки, а коментарі та @згадки допомагають підтримувати спілкування в контексті.
Імпорт із популярних інструментів
Перенесіть наявні проєкти з Trello, Asana та Notion, використовуючи вбудований функціонал імпорту, щоб не починати з нуля.
Шаблони дошки
Готові шаблони для поширених типів проєктів дозволяють налаштувати нову дошку за лічені секунди з уже наявною правильною структурою.
Чому варто запускати Focalboard у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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