Focalboard — це платформа для управління проєктами з відкритим кодом, розроблена Mattermost як self-hosted альтернатива Trello, Notion та Asana. Вона поєднує інтуїтивно зрозумілі дошки Kanban з кількома режимами перегляду — таблиця, галерея та календар — щоб ви могли візуалізувати ті самі дані проєкту у форматі, який найкраще підходить для вашого робочого процесу. Картки підтримують користувацькі властивості, мітки, терміни виконання та вкладення, адаптуючись до будь-якого типу проєкту, від спринтів розробки програмного забезпечення до контент-календарів.

Розміщення Focalboard на вашому VPS означає необмежену кількість дощок, карток та учасників команди за передбачуваною ціною — без ціноутворення за користувача, без обмежень на кількість дощок та без ризику монетизації даних вашого проєкту. Легкий бекенд SQLite не потребує зовнішньої бази даних, що спрощує розгортання та обслуговування.