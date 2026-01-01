SnappyMail — це сучасний, легкий вебклієнт електронної пошти, який дозволяє отримати доступ до будь-якого облікового запису електронної пошти IMAP через чистий інтерфейс браузера. Це підтримувана гілка RainLoop, перероблена для підвищення продуктивності — корисне навантаження JavaScript приблизно на 66% менше, ніж в оригіналі, що означає швидший час завантаження навіть при повільному з'єднанні. SnappyMail підтримує кілька облікових записів IMAP, PGP-шифрування, поштові фільтри Sieve, темний режим та повну навігацію за допомогою клавіатури.

Самостійне розміщення SnappyMail на вашому VPS розміщує приватний поштовий клієнт на основі браузера на вашій власній інфраструктурі без телеметрії сторонніх розробників, без реклами та без необхідності створення облікового запису у зовнішньому сервісі. Ваші облікові дані електронної пошти зберігаються лише на вашому сервері та передаються лише між вашим VPS та вашим наявним поштовим провайдером.