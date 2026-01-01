Розгорніть SnappyMail в один клік.
Легкий самостійно розміщений вебпоштовий клієнт для доступу до поштових скриньок IMAP з будь-якого браузера, без відстеження та реклами.
Виберіть тариф VPS для SnappyMail
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SnappyMail
SnappyMail — це сучасний, легкий вебклієнт електронної пошти, який дозволяє отримати доступ до будь-якого облікового запису електронної пошти IMAP через чистий інтерфейс браузера. Це підтримувана гілка RainLoop, перероблена для підвищення продуктивності — корисне навантаження JavaScript приблизно на 66% менше, ніж в оригіналі, що означає швидший час завантаження навіть при повільному з'єднанні. SnappyMail підтримує кілька облікових записів IMAP, PGP-шифрування, поштові фільтри Sieve, темний режим та повну навігацію за допомогою клавіатури.
Самостійне розміщення SnappyMail на вашому VPS розміщує приватний поштовий клієнт на основі браузера на вашій власній інфраструктурі без телеметрії сторонніх розробників, без реклами та без необхідності створення облікового запису у зовнішньому сервісі. Ваші облікові дані електронної пошти зберігаються лише на вашому сервері та передаються лише між вашим VPS та вашим наявним поштовим провайдером.
Ключові характеристики SnappyMail
Кілька IMAP акаунтів
Підключайтеся та перемикайтеся між будь-якою кількістю IMAP-акаунтів в одній сесії SnappyMail, включно з Gmail, Outlook, Fastmail або власними поштовими серверами.
PGP Шифрування
Створюйте та читайте PGP-зашифровані повідомлення безпосередньо в браузері без встановлення розширення поштового клієнта або керування ключами поза інтерфейсом.
Редактор фільтрів Sieve
Пишіть та керуйте правилами фільтрації пошти Sieve на стороні сервера безпосередньо в SnappyMail, автоматизуючи сортування папок та обробку повідомлень без правил на стороні клієнта.
Без відстеження або реклами
SnappyMail не містить аналітики, кнопок соціальних мереж і сторонніх скриптів — вміст пошти та метадані повністю залишаються у вашій інфраструктурі.
Темний режим та теми
Вбудований темний режим та кілька варіантів тем дозволяють користувачам персоналізувати інтерфейс без розширень браузера або власних перевизначень CSS.
Чому варто запускати SnappyMail у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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