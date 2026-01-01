Crontab UI — це веб-додаток на Node.js з відкритим вихідним кодом, який замінює схильне до помилок ручне редагування crontab безпечним візуальним інтерфейсом. Додавати, видаляти, призупиняти та відновлювати завдання можна одним кліком, і кожна зміна перевіряється перед застосуванням, тому друкарська помилка більше не призведе до одночасного збою всіх запланованих завдань.

Самостійне розміщення Crontab UI на власному VPS надає вам приватну панель керування для сотень завдань cron з журналами помилок для кожного завдання, автоматичним резервним копіюванням перед ризикованими операціями та імпортом/експортом для відтворення того самого розкладу на кількох машинах. Вбудована базова HTTP-автентифікація захищає інтерфейс без необхідності зовнішнього зворотного проксі-сервера або постачальника ідентифікації.