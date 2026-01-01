Знижка до 68% на Crontab UI

Розгорніть Crontab UI в один клік.

Веб-інтерфейс для безпечного керування завданнями cron з імпортом, експортом, резервним копіюванням та HTTP-автентифікацією.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Crontab UI в один клік.

Виберіть тариф VPS для Crontab UI

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Crontab UI

Crontab UI — це веб-додаток на Node.js з відкритим вихідним кодом, який замінює схильне до помилок ручне редагування crontab безпечним візуальним інтерфейсом. Додавати, видаляти, призупиняти та відновлювати завдання можна одним кліком, і кожна зміна перевіряється перед застосуванням, тому друкарська помилка більше не призведе до одночасного збою всіх запланованих завдань.

Самостійне розміщення Crontab UI на власному VPS надає вам приватну панель керування для сотень завдань cron з журналами помилок для кожного завдання, автоматичним резервним копіюванням перед ризикованими операціями та імпортом/експортом для відтворення того самого розкладу на кількох машинах. Вбудована базова HTTP-автентифікація захищає інтерфейс без необхідності зовнішнього зворотного проксі-сервера або постачальника ідентифікації.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Crontab UI

Безпечне редагування завдань

Додавайте, редагуйте, призупиняйте, відновлюйте та видаляйте завдання cron через валідований інтерфейс користувача замість того, щоб ризикувати синтаксичними помилками у звичайних файлах crontab.

Імпорт та експорт

Імпортуйте існуючий crontab за лічені секунди та експортуйте повну конфігурацію, щоб розгорнути той самий розклад на інших машинах без SSH.

Автоматичні бекапи

Crontab UI створює резервну копію перед кожним імпортом і дозволяє створювати знімки та відновлювати ваші завдання за вимогою, щоб відновитися після помилок.

Позадачні журнали помилок

Кожне заплановане завдання записує власний журнал помилок, щоб ви могли перевіряти збої та налагоджувати проблеми без пошуку в спільному системному журналі.

Розсилка та хуки

Налаштуйте сповіщення електронною поштою або зворотні виклики вебхуків для кожного завдання, щоб сповістити команду або запустити подальшу автоматизацію після кожного виконання.

HTTP-автентифікація

Захистіть веб-інтерфейс за допомогою вбудованої базової автентифікації, щоб лише авторизовані користувачі могли переглядати або змінювати ваші заплановані завдання.

Чому варто запускати Crontab UI у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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