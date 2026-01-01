Розгорніть Crontab UI в один клік.
Веб-інтерфейс для безпечного керування завданнями cron з імпортом, експортом, резервним копіюванням та HTTP-автентифікацією.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Crontab UI
Crontab UI — це веб-додаток на Node.js з відкритим вихідним кодом, який замінює схильне до помилок ручне редагування crontab безпечним візуальним інтерфейсом. Додавати, видаляти, призупиняти та відновлювати завдання можна одним кліком, і кожна зміна перевіряється перед застосуванням, тому друкарська помилка більше не призведе до одночасного збою всіх запланованих завдань.
Самостійне розміщення Crontab UI на власному VPS надає вам приватну панель керування для сотень завдань cron з журналами помилок для кожного завдання, автоматичним резервним копіюванням перед ризикованими операціями та імпортом/експортом для відтворення того самого розкладу на кількох машинах. Вбудована базова HTTP-автентифікація захищає інтерфейс без необхідності зовнішнього зворотного проксі-сервера або постачальника ідентифікації.
Ключові характеристики Crontab UI
Безпечне редагування завдань
Додавайте, редагуйте, призупиняйте, відновлюйте та видаляйте завдання cron через валідований інтерфейс користувача замість того, щоб ризикувати синтаксичними помилками у звичайних файлах crontab.
Імпорт та експорт
Імпортуйте існуючий crontab за лічені секунди та експортуйте повну конфігурацію, щоб розгорнути той самий розклад на інших машинах без SSH.
Автоматичні бекапи
Crontab UI створює резервну копію перед кожним імпортом і дозволяє створювати знімки та відновлювати ваші завдання за вимогою, щоб відновитися після помилок.
Позадачні журнали помилок
Кожне заплановане завдання записує власний журнал помилок, щоб ви могли перевіряти збої та налагоджувати проблеми без пошуку в спільному системному журналі.
Розсилка та хуки
Налаштуйте сповіщення електронною поштою або зворотні виклики вебхуків для кожного завдання, щоб сповістити команду або запустити подальшу автоматизацію після кожного виконання.
HTTP-автентифікація
Захистіть веб-інтерфейс за допомогою вбудованої базової автентифікації, щоб лише авторизовані користувачі могли переглядати або змінювати ваші заплановані завдання.
Чому варто запускати Crontab UI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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