Знижка до 68% на Password Pusher

Розгорнути Password Pusher в один клік.

Сервіс з відкритим кодом для обміну паролями, файлами та посиланнями через URL-адреси, що самознищуються, які зникають після певної кількості переглядів або через певний час.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Password Pusher в один клік.

Виберіть тариф VPS для Password Pusher

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Password Pusher

Password Pusher — це додаток з відкритим вихідним кодом, який замінює небезпечну звичку надсилати облікові дані електронною поштою або в повідомленнях у відкритому тексті. Замість того, щоб надсилати секрет безпосередньо, ви генеруєте одноразове посилання (URL), яке доставляє дані один раз, а потім самознищується залежно від кількості переглядів, часу, що минув, або обох факторів. Підтримуються паролі, файли, URL-адреси та QR-коди, і кожна передача може вимагати додаткової кодової фрази, перш ніж вона буде розкрита.

Самостійне розміщення Password Pusher на власному VPS зберігає кожен секрет в інфраструктурі, яку ви контролюєте — жоден сторонній SaaS не читає, не реєструє та не зберігає ваші спільні облікові дані, а повний журнал аудиту залишається на вашому сервері разом із даними.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Password Pusher

Посилання, що самознищуються

Термін дії одноразових URL-адрес закінчується після налаштованої кількості переглядів або часового вікна, тому секрети не можуть бути повторно прочитані або витікнені з поштових скриньок.

Захист парольної фрази

Додайте окрему кодову фразу до посилання, щоб перехопленої URL-адреси самої по собі було недостатньо для розкриття секрету.

Файли та QR-коди

Передавайте паролі, файли, URL-адреси та QR-коди через той самий перевірений потік доставки з політиками терміну дії для кожного типу.

Повний журнал аудиту

Відстежуйте створення, отримання та ідентифікацію глядачів для кожного надсилання, з додатковими обліковими записами та двофакторною автентифікацією для панелі керування.

Власний брендинг

Налаштуйте інтерфейс користувача під власним брендом, використовуючи власний заголовок, слоган, тему та нижній колонтитул для внутрішніх команд або розгортань, орієнтованих на клієнта.

JSON API

Інтегруйте обмін паролями у скрипти, конвеєри CI або внутрішні інструменти через документований JSON API v2.

Чому варто запускати Password Pusher у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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