Password Pusher — це додаток з відкритим вихідним кодом, який замінює небезпечну звичку надсилати облікові дані електронною поштою або в повідомленнях у відкритому тексті. Замість того, щоб надсилати секрет безпосередньо, ви генеруєте одноразове посилання (URL), яке доставляє дані один раз, а потім самознищується залежно від кількості переглядів, часу, що минув, або обох факторів. Підтримуються паролі, файли, URL-адреси та QR-коди, і кожна передача може вимагати додаткової кодової фрази, перш ніж вона буде розкрита.

Самостійне розміщення Password Pusher на власному VPS зберігає кожен секрет в інфраструктурі, яку ви контролюєте — жоден сторонній SaaS не читає, не реєструє та не зберігає ваші спільні облікові дані, а повний журнал аудиту залишається на вашому сервері разом із даними.