Розгорнути Password Pusher в один клік.
Сервіс з відкритим кодом для обміну паролями, файлами та посиланнями через URL-адреси, що самознищуються, які зникають після певної кількості переглядів або через певний час.
Виберіть тариф VPS для Password Pusher
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Password Pusher
Password Pusher — це додаток з відкритим вихідним кодом, який замінює небезпечну звичку надсилати облікові дані електронною поштою або в повідомленнях у відкритому тексті. Замість того, щоб надсилати секрет безпосередньо, ви генеруєте одноразове посилання (URL), яке доставляє дані один раз, а потім самознищується залежно від кількості переглядів, часу, що минув, або обох факторів. Підтримуються паролі, файли, URL-адреси та QR-коди, і кожна передача може вимагати додаткової кодової фрази, перш ніж вона буде розкрита.
Самостійне розміщення Password Pusher на власному VPS зберігає кожен секрет в інфраструктурі, яку ви контролюєте — жоден сторонній SaaS не читає, не реєструє та не зберігає ваші спільні облікові дані, а повний журнал аудиту залишається на вашому сервері разом із даними.
Ключові характеристики Password Pusher
Посилання, що самознищуються
Термін дії одноразових URL-адрес закінчується після налаштованої кількості переглядів або часового вікна, тому секрети не можуть бути повторно прочитані або витікнені з поштових скриньок.
Захист парольної фрази
Додайте окрему кодову фразу до посилання, щоб перехопленої URL-адреси самої по собі було недостатньо для розкриття секрету.
Файли та QR-коди
Передавайте паролі, файли, URL-адреси та QR-коди через той самий перевірений потік доставки з політиками терміну дії для кожного типу.
Повний журнал аудиту
Відстежуйте створення, отримання та ідентифікацію глядачів для кожного надсилання, з додатковими обліковими записами та двофакторною автентифікацією для панелі керування.
Власний брендинг
Налаштуйте інтерфейс користувача під власним брендом, використовуючи власний заголовок, слоган, тему та нижній колонтитул для внутрішніх команд або розгортань, орієнтованих на клієнта.
JSON API
Інтегруйте обмін паролями у скрипти, конвеєри CI або внутрішні інструменти через документований JSON API v2.
Чому варто запускати Password Pusher у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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