Розгорніть Screego за допомогою встановлення в один клік.
Самостійно розміщений сервер для демонстрації екрана з вбудованим TURN-реле для надійних WebRTC-з'єднань через будь-який брандмауер.
Виберіть тариф VPS для Screego
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Screego
Screego — це сервер спільного доступу до екрана з відкритим вихідним кодом, який дозволяє командам віддалено співпрацювати, не направляючи конфіденційний вміст екрана через сторонній SaaS. Він використовує WebRTC для потокової передачі з низькою затримкою та включає ретрансляційний сервер TURN, щоб з'єднання успішно проходили через обмежувальні корпоративні брандмауери та симетричний NAT — усуваючи найпоширенішу причину збоїв спільного доступу до екрана в інших інструментах.
Розгортання Screego на власному VPS дає вам постійну точку доступу для спільного використання екрана під вашим повним контролем. Жодних обмежень щодо кількості учасників зустрічей, жодних витрат на підписку за хост і жодного стороннього доступу до вмісту, яким діляться. Учасники приєднуються через будь-який сучасний браузер без необхідності встановлення плагінів або завантажень.
Ключові характеристики Screego
Вбудоване TURN реле
Screego містить TURN/STUN-сервер, завдяки чому з'єднання WebRTC успішно проходять через корпоративні брандмауери та симетричний NAT, не вимагаючи зовнішньої ретрансляційної служби.
Безплагінове приєднання
Глядачі приєднуються до кімнат за спільним посиланням у будь-якому сучасному браузері — розширення, завантаження клієнта або реєстрація облікового запису не потрібні.
Кілька одночасних кімнат
Запускайте будь-яку кількість незалежних сеансів спільного доступу до екрана одночасно, кожен зі своїм посиланням для запрошення та ізольованим потоком.
Без обмежень ємності
Проводьте необмежену кількість сесій з необмеженою кількістю учасників — потужність визначається ресурсами вашого VPS, а не тарифним планом.
Метрики Prometheus
Надайте кінцеву точку /metrics для збору даних Prometheus, щоб відстежувати активні кімнати, TURN-з'єднання та пропускну здатність ретранслятора з часом.
Чому варто запускати Screego у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.