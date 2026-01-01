Screego — це сервер спільного доступу до екрана з відкритим вихідним кодом, який дозволяє командам віддалено співпрацювати, не направляючи конфіденційний вміст екрана через сторонній SaaS. Він використовує WebRTC для потокової передачі з низькою затримкою та включає ретрансляційний сервер TURN, щоб з'єднання успішно проходили через обмежувальні корпоративні брандмауери та симетричний NAT — усуваючи найпоширенішу причину збоїв спільного доступу до екрана в інших інструментах.

Розгортання Screego на власному VPS дає вам постійну точку доступу для спільного використання екрана під вашим повним контролем. Жодних обмежень щодо кількості учасників зустрічей, жодних витрат на підписку за хост і жодного стороннього доступу до вмісту, яким діляться. Учасники приєднуються через будь-який сучасний браузер без необхідності встановлення плагінів або завантажень.