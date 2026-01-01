Movary — це безкоштовний веб-додаток з відкритим вихідним кодом, створений спеціально для кіноманів, які хочуть повністю володіти своєю історією переглядів. Він отримує метадані з The Movie Database та IMDb, відстежує кожен перегляд з відмітками часу та оцінками, і надає детальну статистику про акторів, режисерів, жанри, мови та десятиліття, які формують ваш смак.

Самостійне розміщення Movary на VPS зберігає вашу історію переглядів приватною та портативною, з імпортом даних з Trakt, Letterboxd та Netflix, а також автоматичним скроблінгом з Plex, Jellyfin, Emby та Kodi. На відміну від комерційних трекерів, тут немає таргетованої реклами, плати за користувача, і ваші дані про перегляди ніколи не залишають ваш сервер.