Розгорніть Movary: встановлення в один клік.
Самостійно розміщений трекер історії перегляду фільмів зі скроблінгом Plex, Jellyfin, Emby та Trakt і розширеною статистикою.
Виберіть тариф VPS для Movary
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Movary
Movary — це безкоштовний веб-додаток з відкритим вихідним кодом, створений спеціально для кіноманів, які хочуть повністю володіти своєю історією переглядів. Він отримує метадані з The Movie Database та IMDb, відстежує кожен перегляд з відмітками часу та оцінками, і надає детальну статистику про акторів, режисерів, жанри, мови та десятиліття, які формують ваш смак.
Самостійне розміщення Movary на VPS зберігає вашу історію переглядів приватною та портативною, з імпортом даних з Trakt, Letterboxd та Netflix, а також автоматичним скроблінгом з Plex, Jellyfin, Emby та Kodi. На відміну від комерційних трекерів, тут немає таргетованої реклами, плати за користувача, і ваші дані про перегляди ніколи не залишають ваш сервер.
Ключові характеристики Movary
Скробблінг Plex та Jellyfin
Автоматично реєструйте кожен переглянутий фільм у Plex, Jellyfin, Emby або Kodi без ручного позначення переглядів.
Докладна статистика переглядів
Переглядайте найкращих акторів, режисерів, жанри, мови та десятиліття за допомогою діаграм, що візуалізують, як ваш смак змінюється з часом.
Імпорт Trakt та Letterboxd
Перенесіть наявну історію переглядів з Trakt, Letterboxd або Netflix з першого дня, замість того, щоб починати з нуля.
Рейтинги та особисті нотатки
Оцінюйте кожен фільм за допомогою особистих оцінок та нотаток, щоб відновити картину фільмів, які ви вже бачили.
Встановлюваний вебдодаток
Встановіть Movary як прогресивний вебзастосунок на телефони та комп'ютери для нативного відчуття без магазину застосунків.
Багатокористувацька підтримка
Діліться одним сервером з друзями або родиною, зберігаючи кожен профіль з власним списком перегляду, оцінками та статистикою повністю ізольованим.
Чому варто запускати Movary у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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