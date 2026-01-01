Розгорніть Medusa в один клік.
Автоматичний менеджер відеотеки для серіалів — завантажує нові епізоди, щойно вони з'являються на індексаторах.
Виберіть тариф VPS для Medusa
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Medusa
Medusa – це довготривалий сервер автоматизації для бібліотек телешоу, що підтримується спільнотою. Він відстежує серіали, за якими ви стежите, моніторить індексатори Usenet та торрент-трекери на наявність нових епізодів, завантажує відповідні файли через ваш наявний завантажувач, потім перейменовує, тегує та переміщує їх у вашу бібліотеку – і все це керується з витонченого веб-інтерфейсу, натхненного SickBeard та SickChill.
Самостійний хостинг Medusa на VPS забезпечує цілодобову роботу вашої автоматизації телешоу, щоб епізоди з'являлися у вашій бібліотеці за лічені хвилини після виходу. Він природно поєднується з Plex, Jellyfin, Emby та ширшою екосистемою Servarr, а також працює практично з кожним індексатором Newznab та Torznab через власні плагіни.
Ключові характеристики Medusa
Відстеження серіалів та епізодів
Додайте серіали з TVDB, TVMaze або IMDb, і Medusa відстежує нові епізоди в кожному сезоні, щойно вони з'являються на індексаторах.
Профілі переваг якості
Визначте якість, роздільну здатність, кодек та мовні налаштування для кожного шоу, щоб перемогла правильна версія, коли з'являється кілька кандидатів.
Нативна підтримка індексатора
Вбудовані плагіни для індексаторів Newznab та Torznab, а також пряма підтримка для NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge та rTorrent.
Пошук субтитрів
Шукає OpenSubtitles, Addic7ed та Podnapisi відповідні субтитри бажаними мовами після кожного завантаження.
Автоматизація післяобробки
Перейменовує, позначає тегами та переміщує завантажені файли у сумісні з Plex/Jellyfin/Emby структури папок без ручного сортування.
Чому варто запускати Medusa у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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