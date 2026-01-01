Medusa – це довготривалий сервер автоматизації для бібліотек телешоу, що підтримується спільнотою. Він відстежує серіали, за якими ви стежите, моніторить індексатори Usenet та торрент-трекери на наявність нових епізодів, завантажує відповідні файли через ваш наявний завантажувач, потім перейменовує, тегує та переміщує їх у вашу бібліотеку – і все це керується з витонченого веб-інтерфейсу, натхненного SickBeard та SickChill.

Самостійний хостинг Medusa на VPS забезпечує цілодобову роботу вашої автоматизації телешоу, щоб епізоди з'являлися у вашій бібліотеці за лічені хвилини після виходу. Він природно поєднується з Plex, Jellyfin, Emby та ширшою екосистемою Servarr, а також працює практично з кожним індексатором Newznab та Torznab через власні плагіни.