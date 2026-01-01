Novu — це платформа інфраструктури сповіщень з відкритим вихідним кодом, яка надає командам розробки продуктів та інженерним командам єдиний API для надсилання сповіщень через усі канали — електронну пошту, SMS, push-сповіщення, сповіщення в застосунку та чат. Замість інтеграції окремих провайдерів для кожного каналу, Novu направляє всі сповіщення через єдину систему з візуальним конструктором робочих процесів, налаштуваннями каналів для кожного користувача та журналом доставки для налагодження невдалих відправок.

Самостійне розміщення Novu зберігає вміст сповіщень, дані підписників та облікові дані провайдерів повністю на вашій власній інфраструктурі. Немає плати за кожне сповіщення, дані не залишають ваші сервери, і є повний контроль над обмеженнями частоти та політиками повторних спроб — що робить його правильним вибором для конфіденційних застосунків та команд, яким потрібні передбачувані витрати на сповіщення у великих масштабах.