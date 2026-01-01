Розгорнути Novu в один клік.
Інфраструктура сповіщень з відкритим вихідним кодом для надсилання електронних листів, SMS, push-сповіщень та сповіщень у застосунку через єдиний уніфікований API.
Виберіть тариф VPS для Novu
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Novu
Novu — це платформа інфраструктури сповіщень з відкритим вихідним кодом, яка надає командам розробки продуктів та інженерним командам єдиний API для надсилання сповіщень через усі канали — електронну пошту, SMS, push-сповіщення, сповіщення в застосунку та чат. Замість інтеграції окремих провайдерів для кожного каналу, Novu направляє всі сповіщення через єдину систему з візуальним конструктором робочих процесів, налаштуваннями каналів для кожного користувача та журналом доставки для налагодження невдалих відправок.
Самостійне розміщення Novu зберігає вміст сповіщень, дані підписників та облікові дані провайдерів повністю на вашій власній інфраструктурі. Немає плати за кожне сповіщення, дані не залишають ваші сервери, і є повний контроль над обмеженнями частоти та політиками повторних спроб — що робить його правильним вибором для конфіденційних застосунків та команд, яким потрібні передбачувані витрати на сповіщення у великих масштабах.
Ключові характеристики Novu
Багатоканальна доставка
Надсилайте електронні листи, SMS, push-сповіщення, сповіщення в застосунку та чаті через єдиний API, не інтегруючи кожного провайдера окремо.
Візуальний конструктор робочого процесу
Створюйте багатоетапні послідовності сповіщень з логікою розгалуження та затримками, використовуючи drag-and-drop редактор — код не потрібен.
50+ Інтеграції провайдерів
Підключайтеся до SendGrid, Twilio, FCM, Slack та 50+ інших постачальників за допомогою попередньо налаштованих інтеграцій, які повністю керуються з інтерфейсу панелі керування.
Налаштування підписок
Дозвольте користувачам контролювати, які канали сповіщень вони отримують за темою, зменшуючи відмови від підписки та покращуючи довгострокову залученість.
Спостережуваність доставки
Перевіряйте статус кожного сповіщення в журналі доставки в реальному часі з кількістю повторних спроб, відповідями постачальника та деталями помилок.
Чому варто запускати Novu у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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