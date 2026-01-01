Gatus — це інструмент моніторингу аптайму, орієнтований на розробників, та сторінка стану, який відстежує стан HTTP API, TCP-сервісів, DNS-записів, ICMP-цілей, SSH-хостів, gRPC-кінцевих точок та SSL-сертифікатів на основі декларативної YAML-конфігурації. Він оцінює умови — коди стану, час відповіді, вміст тіла та термін дії сертифіката — і відображає дашборд у реальному часі з історичними відсотками аптайму для кожної кінцевої точки.

Самостійне розміщення Gatus на власному VPS зберігає вашу інфраструктуру моніторингу незалежною від сервісів, які він відстежує, усуває плату за SaaS за кожну перевірку і дозволяє направляти сповіщення через понад 40 інтеграцій — включно зі Slack, Discord, PagerDuty та Telegram — без того, щоб ваші дані моніторингу залишали ваше середовище.