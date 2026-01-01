Розгорніть Gatus в один клік.
Сторінка стану для розробників з автоматизованим багатопротокольним моніторингом, умовним сповіщенням та панелями моніторингу доступності в реальному часі.
Виберіть тариф VPS для Gatus
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Gatus
Gatus — це інструмент моніторингу аптайму, орієнтований на розробників, та сторінка стану, який відстежує стан HTTP API, TCP-сервісів, DNS-записів, ICMP-цілей, SSH-хостів, gRPC-кінцевих точок та SSL-сертифікатів на основі декларативної YAML-конфігурації. Він оцінює умови — коди стану, час відповіді, вміст тіла та термін дії сертифіката — і відображає дашборд у реальному часі з історичними відсотками аптайму для кожної кінцевої точки.
Самостійне розміщення Gatus на власному VPS зберігає вашу інфраструктуру моніторингу незалежною від сервісів, які він відстежує, усуває плату за SaaS за кожну перевірку і дозволяє направляти сповіщення через понад 40 інтеграцій — включно зі Slack, Discord, PagerDuty та Telegram — без того, щоб ваші дані моніторингу залишали ваше середовище.
Ключові характеристики Gatus
Багатопротокольний моніторинг
Відстежуйте HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC та термін дії SSL-сертифікатів з однієї конфігурації YAML — агенти чи додатковий код не потрібні.
Умовне сповіщення
Визначте точні умови сповіщень для кодів стану, часу відповіді, полів JSON-тіла та терміну дії сертифікатів, з понад 40 інтеграціями, включно зі Slack та PagerDuty.
Метрики Prometheus
Надайте доступ до стану кінцевої точки та затримки через кінцеву точку /metrics для прямої інтеграції з Grafana та вашим існуючим стеком спостережуваності.
Вбудовувані значки
Створюйте SVG-значки часу безвідмовної роботи та часу відповіді для вбудовування у файли README на GitHub, сайти документації або загальнодоступні сторінки стану.
Вікна обслуговування
Заплануйте періоди простою, щоб придушити хибні сповіщення під час розгортання, обслуговування або відомих збоїв, не змінюючи ваших правил сповіщень.
Чому варто запускати Gatus у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.