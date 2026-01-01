TiddlyWiki — це унікальна вікі з відкритим вихідним кодом, яка зберігає все як окремі одиниці, що називаються тідлерами — нотатки, завдання, зображення, фрагменти коду та будь-яку іншу інформацію. На відміну від ієрархічних інструментів для нотаток, тідлери можна вільно пов'язувати, позначати тегами та транслюдувати, тому ваша база знань зростає органічно, не змушуючи вміст до папок чи категорій.

Самостійне розміщення TiddlyWiki на VPS зберігає ваші нотатки та особисту базу знань повністю приватними та доступними з будь-якого браузера. Це розгортання запускає TiddlyWiki в режимі сервера, забезпечуючи синхронізацію між кількома пристроями та постійне сховище, підкріплене іменованим томом — тому ваші тідлери ніколи не втрачаються між перезапусками контейнера.