Розгорнути TiddlyWiki в один клік.
Відкритий нелінійний особистий блокнот для захоплення, організації та обміну інформацією по-своєму.
Виберіть тариф VPS для TiddlyWiki
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TiddlyWiki
TiddlyWiki — це унікальна вікі з відкритим вихідним кодом, яка зберігає все як окремі одиниці, що називаються тідлерами — нотатки, завдання, зображення, фрагменти коду та будь-яку іншу інформацію. На відміну від ієрархічних інструментів для нотаток, тідлери можна вільно пов'язувати, позначати тегами та транслюдувати, тому ваша база знань зростає органічно, не змушуючи вміст до папок чи категорій.
Самостійне розміщення TiddlyWiki на VPS зберігає ваші нотатки та особисту базу знань повністю приватними та доступними з будь-якого браузера. Це розгортання запускає TiddlyWiki в режимі сервера, забезпечуючи синхронізацію між кількома пристроями та постійне сховище, підкріплене іменованим томом — тому ваші тідлери ніколи не втрачаються між перезапусками контейнера.
Ключові характеристики TiddlyWiki
Нелінійна структура нотаток
Tiddlers вільно посилаються та вбудовуються один в одного, тож ви можете побудувати граф знань без примусу до жорстких папок чи ієрархій.
Тегування і фільтрація
Позначте будь-який тідлер і використовуйте потужну мову фільтрів для створення динамічних списків, таблиць та представлень, які автоматично оновлюються, коли ви додаєте вміст.
Вікітекст та макроси
Мова розмітки TiddlyWiki підтримує трансклюзію, макроси та спеціальні віджети, щоб можна було створювати шаблони та багаторазові компоненти у вікі.
Постійний режим сервера
Працюючи на Node.js, це розгортання негайно зберігає кожну зміну на диск, тому ваші нотатки є надійними та доступними з будь-якого пристрою з браузером.
Екосистема плагінів
Розширте TiddlyWiki за допомогою плагінів для рендерингу Markdown, підсвічування синтаксису коду, канбан-дошок, діаграм та багатьох інших функцій з бібліотеки плагінів.
Чому варто запускати TiddlyWiki у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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