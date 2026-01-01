Trek — це платформа для планування подорожей з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, яка поєднує співпрацю в реальному часі з усім необхідним для організації поїздки в єдиному інтерфейсі. Планувальники дня з функцією перетягування, інтерактивні карти з фотомітками, прогнози погоди, багато валютні бюджети, пакувальні списки та туристичний журнал у стилі журналу — усе це знаходиться поруч із бронюваннями, зберіганням документів та експортом у PDF.

На відміну від комерційних програм для планування, які приховують ваші маршрути та фотографії за платними підписками, Trek повністю працює на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Синхронізація WebSocket у реальному часі забезпечує координацію супутників та членів сім'ї в міру розвитку планів, додатковий єдиний вхід OIDC інтегрується з існуючими постачальниками ідентифікації, а вбудований сервер MCP дозволяє помічникам ШІ допомагати планувати, пакувати та складати бюджет, не надсилаючи конфіденційні дані третім сторонам.