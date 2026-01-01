Знижка до 68% на Trek

Розгорніть Trek в один клік.

Самостійно розгорнутий спільний планувальник подорожей у реальному часі з інтерактивними мапами, бюджетами, списками речей, щоденниками та ШІ-допомогою.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Trek в один клік.

Виберіть тариф VPS для Trek

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Trek

Trek — це платформа для планування подорожей з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, яка поєднує співпрацю в реальному часі з усім необхідним для організації поїздки в єдиному інтерфейсі. Планувальники дня з функцією перетягування, інтерактивні карти з фотомітками, прогнози погоди, багато валютні бюджети, пакувальні списки та туристичний журнал у стилі журналу — усе це знаходиться поруч із бронюваннями, зберіганням документів та експортом у PDF.

На відміну від комерційних програм для планування, які приховують ваші маршрути та фотографії за платними підписками, Trek повністю працює на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Синхронізація WebSocket у реальному часі забезпечує координацію супутників та членів сім'ї в міру розвитку планів, додатковий єдиний вхід OIDC інтегрується з існуючими постачальниками ідентифікації, а вбудований сервер MCP дозволяє помічникам ШІ допомагати планувати, пакувати та складати бюджет, не надсилаючи конфіденційні дані третім сторонам.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Trek

Співпраця в реальному часі

Синхронізація WebSocket миттєво надсилає кожну зміну маршруту, нотатку та зміну бюджету кожному підключеному мандрівнику, тому співпланувальники завжди бачать той самий план.

Інтерактивні карти подорожей

Карти Leaflet або Mapbox GL з 3D-будівлями, рельєфом, візуалізацією маршрутів, фотомаркерами та кластеризацією перетворюють звичайні маршрути на візуальний план.

Бюджети та пакувальні списки

Відстежуйте витрати за категоріями з розподілом на особу та на день, підтримкою кількох валют, шаблонами пакувальних списків та додатковим відстеженням ваги багажу.

Журнал подорожей і атлас

Зафіксуйте подорожі у журналі в стилі глянцю з фотографіями та настроями, а також візуалізуйте відвідані країни, серії та статистику на карті світу.

SSO і 2FA

Підключіть будь-якого провайдера OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — і захистіть облікові записи за допомогою двофакторної автентифікації на основі TOTP та резервних кодів.

ШІ через MCP сервер

OAuth 2.1 автентифікований сервер MCP з понад 150 інструментами дозволяє ШІ-асистентам створювати подорожі, складати пакувальні списки та керувати бюджетами з обмеженими дозволами.

Чому варто запускати Trek у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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