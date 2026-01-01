Розгорніть Trek в один клік.
Самостійно розгорнутий спільний планувальник подорожей у реальному часі з інтерактивними мапами, бюджетами, списками речей, щоденниками та ШІ-допомогою.
Виберіть тариф VPS для Trek
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Trek
Trek — це платформа для планування подорожей з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, яка поєднує співпрацю в реальному часі з усім необхідним для організації поїздки в єдиному інтерфейсі. Планувальники дня з функцією перетягування, інтерактивні карти з фотомітками, прогнози погоди, багато валютні бюджети, пакувальні списки та туристичний журнал у стилі журналу — усе це знаходиться поруч із бронюваннями, зберіганням документів та експортом у PDF.
На відміну від комерційних програм для планування, які приховують ваші маршрути та фотографії за платними підписками, Trek повністю працює на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Синхронізація WebSocket у реальному часі забезпечує координацію супутників та членів сім'ї в міру розвитку планів, додатковий єдиний вхід OIDC інтегрується з існуючими постачальниками ідентифікації, а вбудований сервер MCP дозволяє помічникам ШІ допомагати планувати, пакувати та складати бюджет, не надсилаючи конфіденційні дані третім сторонам.
Ключові характеристики Trek
Співпраця в реальному часі
Синхронізація WebSocket миттєво надсилає кожну зміну маршруту, нотатку та зміну бюджету кожному підключеному мандрівнику, тому співпланувальники завжди бачать той самий план.
Інтерактивні карти подорожей
Карти Leaflet або Mapbox GL з 3D-будівлями, рельєфом, візуалізацією маршрутів, фотомаркерами та кластеризацією перетворюють звичайні маршрути на візуальний план.
Бюджети та пакувальні списки
Відстежуйте витрати за категоріями з розподілом на особу та на день, підтримкою кількох валют, шаблонами пакувальних списків та додатковим відстеженням ваги багажу.
Журнал подорожей і атлас
Зафіксуйте подорожі у журналі в стилі глянцю з фотографіями та настроями, а також візуалізуйте відвідані країни, серії та статистику на карті світу.
SSO і 2FA
Підключіть будь-якого провайдера OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — і захистіть облікові записи за допомогою двофакторної автентифікації на основі TOTP та резервних кодів.
ШІ через MCP сервер
OAuth 2.1 автентифікований сервер MCP з понад 150 інструментами дозволяє ШІ-асистентам створювати подорожі, складати пакувальні списки та керувати бюджетами з обмеженими дозволами.
Чому варто запускати Trek у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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