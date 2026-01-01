Розгорніть Jump в один клік.
Самостійно розміщена стартова сторінка та сторінка статусу в реальному часі, що надає миттєвий доступ до всіх ваших улюблених сайтів з єдиної, стильної панелі керування.
Виберіть тариф VPS для Jump
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jump
Jump — це легка, самостійно розміщена стартова сторінка та монітор стану в реальному часі, розроблений для зберігання всіх ваших важливих посилань в одному місці. Створений на PHP і працює як єдиний контейнер Docker, він швидко завантажується, залишається безпечним і не потребує бази даних чи зовнішніх залежностей для роботи. Сайти можна визначати вручну за допомогою файлу JSON, автоматично виявляти з запущених контейнерів Docker або комбінувати обидва способи.
Jump підтримує власні фонові зображення та інтеграцію з Unsplash, багатомовне відображення, категоризацію сайтів за тегами, пошук за допомогою клавіатури з налаштовуваними пошуковими системами та опціональну інтеграцію з Open Weather Map для відображення місцевого часу та погоди. Чистий, адаптивний дизайн адаптується до настільних комп'ютерів і мобільних пристроїв, дозволяючи вам отримати доступ до будь-якого збереженого сервісу одним кліком з будь-якого пристрою.
Ключові характеристики Jump
Моніторинг стану в реальному часі
Jump перевіряє доступність кожного сайту на вашій інформаційній панелі та відображає індикатори стану в реальному часі, щоб ви миттєво дізналися, якщо сервіс не працює.
Docker Автоматичне виявлення
Автоматично відображайте запущені контейнери Docker як записи на інформаційній панелі, використовуючи мітки контейнерів, підтримуючи синхронізацію вашої стартової сторінки з вашою інфраструктурою без ручних оновлень.
Тегова організація
Групуйте сайти за тегами та переміщуйтесь між тематичними сторінками, зберігаючи найчастіше використовувані посилання видимими на головному екрані, тоді як довші списки залишаються акуратно впорядкованими за категоріями.
Клавіатурний пошук
Відкрийте багатопошукову панель за допомогою Ctrl+Shift+/ і шукайте в Google, DuckDuckGo, Bing або будь-якій власній пошуковій системі, не тягнучись до миші.
Користувацькі фони та погода
Використовуйте власні фонові зображення або підключіть Unsplash для випадкових пейзажів, та додайте ключ API Open Weather Map, щоб відображати місцевий час та поточні погодні умови.
База даних не потрібна
Jump працює як єдиний контейнер без зовнішньої бази даних, що робить його надзвичайно легким для розгортання, резервного копіювання та переміщення між серверами.
Чому варто запускати Jump у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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