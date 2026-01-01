Jump — це легка, самостійно розміщена стартова сторінка та монітор стану в реальному часі, розроблений для зберігання всіх ваших важливих посилань в одному місці. Створений на PHP і працює як єдиний контейнер Docker, він швидко завантажується, залишається безпечним і не потребує бази даних чи зовнішніх залежностей для роботи. Сайти можна визначати вручну за допомогою файлу JSON, автоматично виявляти з запущених контейнерів Docker або комбінувати обидва способи.

Jump підтримує власні фонові зображення та інтеграцію з Unsplash, багатомовне відображення, категоризацію сайтів за тегами, пошук за допомогою клавіатури з налаштовуваними пошуковими системами та опціональну інтеграцію з Open Weather Map для відображення місцевого часу та погоди. Чистий, адаптивний дизайн адаптується до настільних комп'ютерів і мобільних пристроїв, дозволяючи вам отримати доступ до будь-якого збереженого сервісу одним кліком з будь-якого пристрою.