EmailEngine — це самостійно розміщуваний сервіс, який підключається до поштових скриньок IMAP та SMTP — включно з Gmail, Outlook та будь-яким стандартним провайдером — і надає доступ до всіх поштових операцій через єдиний REST API. Замість того, щоб писати код програми, який безпосередньо взаємодіє з IMAP, розробники реєструють облікові записи електронної пошти в EmailEngine, а потім надсилають, отримують, шукають та синхронізують електронні листи через чисті HTTP-кінцеві точки.

Самостійне розміщення EmailEngine на власному VPS зберігає облікові дані електронної пошти та дані повідомлень у вашій власній інфраструктурі. EmailEngine обробляє перепідключення, шифрування облікових даних та доставку вебхуків, щоб код програми залишався зосередженим на бізнес-логіці, а не на обробці поштових протоколів. Включено 14-денну пробну версію; для подальшого використання в робочому середовищі потрібна ліцензія.