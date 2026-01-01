Розгорніть EmailEngine встановленням в один клік.
API електронної пошти з власним хостингом, який підключає облікові записи IMAP та SMTP і надає їх як єдиний REST-інтерфейс.
Виберіть тариф VPS для EmailEngine
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою EmailEngine
EmailEngine — це самостійно розміщуваний сервіс, який підключається до поштових скриньок IMAP та SMTP — включно з Gmail, Outlook та будь-яким стандартним провайдером — і надає доступ до всіх поштових операцій через єдиний REST API. Замість того, щоб писати код програми, який безпосередньо взаємодіє з IMAP, розробники реєструють облікові записи електронної пошти в EmailEngine, а потім надсилають, отримують, шукають та синхронізують електронні листи через чисті HTTP-кінцеві точки.
Самостійне розміщення EmailEngine на власному VPS зберігає облікові дані електронної пошти та дані повідомлень у вашій власній інфраструктурі. EmailEngine обробляє перепідключення, шифрування облікових даних та доставку вебхуків, щоб код програми залишався зосередженим на бізнес-логіці, а не на обробці поштових протоколів. Включено 14-денну пробну версію; для подальшого використання в робочому середовищі потрібна ліцензія.
Ключові характеристики EmailEngine
Уніфікований REST API пошти
Доступ до всіх операцій IMAP та SMTP — надсилати, отримувати, шукати, синхронізувати — через єдину HTTP-кінцеву точку, незалежно від постачальника електронної пошти.
Управління кількома акаунтами
Зареєструйте кілька облікових записів електронної пошти від будь-якого провайдера та керуйте всіма вхідними через єдиний узгоджений API без необхідності інтеграції з кожним провайдером окремо.
Доставка подій Webhook
Отримуйте HTTP-сповіщення в реальному часі, коли надходять нові листи, повідомлення прочитано або змінюється стан поштової скриньки, без опитування.
Шифрування облікових даних
Усі збережені паролі облікових записів електронної пошти та токени OAuth шифруються за допомогою головного секретного ключа, який ви налаштовуєте під час розгортання.
Проксі відправки SMTP
Надсилайте листи від імені зареєстрованих облікових записів через вбудований SMTP-проксі, не розкриваючи необроблені облікові дані сервісам надсилання.
Чому варто запускати EmailEngine у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.