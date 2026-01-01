Знижка до 68% на EmailEngine

Розгорніть EmailEngine встановленням в один клік.

API електронної пошти з власним хостингом, який підключає облікові записи IMAP та SMTP і надає їх як єдиний REST-інтерфейс.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
549/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть EmailEngine встановленням в один клік.

Виберіть тариф VPS для EmailEngine

Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою EmailEngine

EmailEngine — це самостійно розміщуваний сервіс, який підключається до поштових скриньок IMAP та SMTP — включно з Gmail, Outlook та будь-яким стандартним провайдером — і надає доступ до всіх поштових операцій через єдиний REST API. Замість того, щоб писати код програми, який безпосередньо взаємодіє з IMAP, розробники реєструють облікові записи електронної пошти в EmailEngine, а потім надсилають, отримують, шукають та синхронізують електронні листи через чисті HTTP-кінцеві точки.

Самостійне розміщення EmailEngine на власному VPS зберігає облікові дані електронної пошти та дані повідомлень у вашій власній інфраструктурі. EmailEngine обробляє перепідключення, шифрування облікових даних та доставку вебхуків, щоб код програми залишався зосередженим на бізнес-логіці, а не на обробці поштових протоколів. Включено 14-денну пробну версію; для подальшого використання в робочому середовищі потрібна ліцензія.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики EmailEngine

Уніфікований REST API пошти

Доступ до всіх операцій IMAP та SMTP — надсилати, отримувати, шукати, синхронізувати — через єдину HTTP-кінцеву точку, незалежно від постачальника електронної пошти.

Управління кількома акаунтами

Зареєструйте кілька облікових записів електронної пошти від будь-якого провайдера та керуйте всіма вхідними через єдиний узгоджений API без необхідності інтеграції з кожним провайдером окремо.

Доставка подій Webhook

Отримуйте HTTP-сповіщення в реальному часі, коли надходять нові листи, повідомлення прочитано або змінюється стан поштової скриньки, без опитування.

Шифрування облікових даних

Усі збережені паролі облікових записів електронної пошти та токени OAuth шифруються за допомогою головного секретного ключа, який ви налаштовуєте під час розгортання.

Проксі відправки SMTP

Надсилайте листи від імені зареєстрованих облікових записів через вбудований SMTP-проксі, не розкриваючи необроблені облікові дані сервісам надсилання.

Чому варто запускати EmailEngine у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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