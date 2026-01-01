Littlelink-Server — це легкий сервіс посилань в біо з відкритим вихідним кодом, без збереження стану, створений як альтернатива Linktree для самостійного розміщення. Він генерує одну цільову сторінку, яка об'єднує всі ваші важливі посилання — профілі в соціальних мережах, контент-канали, електронну пошту, сторінки для пожертв — за однією короткою URL-адресою, яку ви можете розмістити в будь-якому біо.

Оскільки вся сторінка генерується зі змінних середовища, немає бази даних, панелі адміністратора та плати за кожного користувача. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає трафік відвідувачів, брендинг та аналітику на інфраструктурі, яку ви контролюєте, з повним правом власності на домен і без передачі даних сторонній платформі.