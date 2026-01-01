Розгортання Littlelink-Server одним кліком.
Безстатусна, самостійно розміщена альтернатива Linktree для біо-сторінок творців з десятками вбудованих кнопок соціальних брендів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Littlelink-Server
Littlelink-Server — це легкий сервіс посилань в біо з відкритим вихідним кодом, без збереження стану, створений як альтернатива Linktree для самостійного розміщення. Він генерує одну цільову сторінку, яка об'єднує всі ваші важливі посилання — профілі в соціальних мережах, контент-канали, електронну пошту, сторінки для пожертв — за однією короткою URL-адресою, яку ви можете розмістити в будь-якому біо.
Оскільки вся сторінка генерується зі змінних середовища, немає бази даних, панелі адміністратора та плати за кожного користувача. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає трафік відвідувачів, брендинг та аналітику на інфраструктурі, яку ви контролюєте, з повним правом власності на домен і без передачі даних сторонній платформі.
Ключові характеристики Littlelink-Server
Безстановий контейнер
База даних або постійне сховище не потрібні – вся сторінка відтворюється зі змінних середовища, що робить розгортання швидким і одноразовим.
150+ кнопок брендів
Поставляється з вбудованими, впізнаваними кнопками для GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify та понад ста інших сервісів з коробки.
Світлі та темні теми
Обирайте між вбудованими світлим та темним режимами представлення, щоб відповідати вашому особистому бренду без написання власного CSS.
Налаштована послідовність кнопок
Змініть порядок відображення посилань, використовуючи простий список, розділений комами, щоб найважливіші пункти призначення залишалися видимими без прокрутки.
Метадані Open Graph
Включає настроювані теги Open Graph і Twitter Card, щоб попередні перегляди на соціальних платформах чітко відображали аватар, ім'я та біографію.
Додаткова аналітика Umami
Інтегрується з самостійно розміщеним Umami для приватного відстеження кліків за посиланнями без сторонніх файлів cookie або зовнішніх трекерів.
Чому варто запускати Littlelink-Server у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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