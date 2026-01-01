Pangolin Newt – це клієнт тунелю WireGuard, що працює повністю в просторі користувача, та TCP/UDP проксі, призначений для інтеграції з платформою доступу Pangolin на основі ідентифікації. Працюючи без модулів ядра або підвищених привілеїв, Newt встановлює зашифровані тунелі до вихідних вузлів Pangolin та надає локальні проксі для безпечної маршрутизації трафіку додатків.

Розгортання Newt на вашому VPS поряд з вашими сервісами надає вам віддалений доступ з нульовою довірою до приватних ресурсів з будь-якого місця, при цьому доступ регулюється політиками Pangolin на основі ідентифікації — без необхідності публічного IP-адреси чи традиційних накладних витрат VPN.