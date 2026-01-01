Розгорнути Pangolin Newt в один клік.
Користувацький тунельний клієнт WireGuard, який безпечно надає доступ до приватних сервісів через платформу віддаленого доступу Pangolin.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pangolin Newt
Pangolin Newt – це клієнт тунелю WireGuard, що працює повністю в просторі користувача, та TCP/UDP проксі, призначений для інтеграції з платформою доступу Pangolin на основі ідентифікації. Працюючи без модулів ядра або підвищених привілеїв, Newt встановлює зашифровані тунелі до вихідних вузлів Pangolin та надає локальні проксі для безпечної маршрутизації трафіку додатків.
Розгортання Newt на вашому VPS поряд з вашими сервісами надає вам віддалений доступ з нульовою довірою до приватних ресурсів з будь-якого місця, при цьому доступ регулюється політиками Pangolin на основі ідентифікації — без необхідності публічного IP-адреси чи традиційних накладних витрат VPN.
Ключові характеристики Pangolin Newt
WireGuard простору користувача
Працює повністю в просторі користувача без модулів ядра або підвищених привілеїв, що робить його безпечним і простим для розгортання в контейнерних середовищах.
Доступ з нульовою довірою
Доступ до кожного ресурсу контролюється політиками ідентифікації Pangolin, забезпечуючи, що лише автентифіковані та авторизовані користувачі можуть отримати доступ до приватних сервісів.
Вбудований TCP/UDP Проксі
Виступає як менеджер тунелів, так і проксі-сервер додатків, маршрутизуючи трафік для кількох сервісів через єдине зашифроване з'єднання WireGuard.
Автоматичне управління тунелями
Підтримує постійне WebSocket-з'єднання з площиною керування Pangolin, щоб тунелі автоматично відновлювалися після перебоїв у мережі.
Підтримка проходження NAT
Надійно підключається з-за брандмауерів та обмежувальних мереж без ручного перенаправлення портів або змін у конфігурації вашої мережі.
Чому варто запускати Pangolin Newt у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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