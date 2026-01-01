Розгорніть Docspell за один клік.
Самостійно розміщений органайзер документів, який автоматично позначає скани, електронні листи та PDF-файли і робить їх доступними для повнотекстового пошуку.
Виберіть тариф VPS для Docspell
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Docspell
Docspell — це самостійно розміщений сервер керування документами з відкритим вихідним кодом, призначений для стосів паперів, які були відскановані, завантажені або надіслані електронною поштою. Він виконує оптичне розпізнавання символів (OCR) на вхідних файлах, витягує дати, кореспондентів та суми за допомогою обробки природної мови (NLP) і зберігає структуровані метадані разом з оригінальним документом, щоб весь архів став доступним для повнотекстового пошуку. Теги, користувацькі поля, папки та збережені запити дозволяють практично керувати домашньою документацією, рахунками фрілансерів або записами малого бізнесу протягом багатьох років.
Самостійне розміщення Docspell на власному VPS зберігає найконфіденційніші документи — податкові декларації, медичні рахунки, юридичні документи, державні форми — в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в службі документів SaaS. Розгортання включає PostgreSQL для зберігання, Solr для повнотекстового пошуку, а також Docspell REST-сервер плюс воркер joex для OCR та конвертації, при цьому реєстрація під час першого відвідування створює обліковий запис, який володіє архівом документів.
Ключові характеристики Docspell
Вилучення OCR + NLP
Виконує OCR на кожному скануванні, потім витягує дати, кореспондентів, суми та контакти, щоб кожен документ надходив до вхідних вже попередньо класифікованим.
Повнотекстовий пошук
Повнотекстовий пошук на базі Solr по всіх документах — рахунках-фактурах, договорах, квитанціях, вкладеннях електронних листів — з фільтрами за тегами, папками та полями.
Імпорт пошти та папок
Витягуйте вкладення поштових скриньок через IMAP, приймайте HTTP-завантаження зі сканерів і відстежуйте каталог на наявність файлів, завантажених через SCP або rsync.
Теги та користувацькі поля
Анотуйте документи тегами, мітками організації, користувацькими полями (суми, дати контрактів, терміни дії) та збереженими пошуками, які автоматично оновлюються.
Багатокористувацький та багатоорендний
Кожна "спільнота" є ізольованим робочим простором зі своїми користувачами, документами та метаданими, тому сім'ї або невеликі команди ділять один екземпляр без перетину даних.
Перетворення документів
Перетворює вхідні файли HTML, Office, зображень та електронної пошти на PDF-файли з можливістю пошуку за допомогою WeasyPrint, Unoconv та Tesseract для єдиного архіву.
Чому варто запускати Docspell у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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