Docspell — це самостійно розміщений сервер керування документами з відкритим вихідним кодом, призначений для стосів паперів, які були відскановані, завантажені або надіслані електронною поштою. Він виконує оптичне розпізнавання символів (OCR) на вхідних файлах, витягує дати, кореспондентів та суми за допомогою обробки природної мови (NLP) і зберігає структуровані метадані разом з оригінальним документом, щоб весь архів став доступним для повнотекстового пошуку. Теги, користувацькі поля, папки та збережені запити дозволяють практично керувати домашньою документацією, рахунками фрілансерів або записами малого бізнесу протягом багатьох років.

Самостійне розміщення Docspell на власному VPS зберігає найконфіденційніші документи — податкові декларації, медичні рахунки, юридичні документи, державні форми — в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в службі документів SaaS. Розгортання включає PostgreSQL для зберігання, Solr для повнотекстового пошуку, а також Docspell REST-сервер плюс воркер joex для OCR та конвертації, при цьому реєстрація під час першого відвідування створює обліковий запис, який володіє архівом документів.