Знижка до 68% на Docspell

Розгорніть Docspell за один клік.

Самостійно розміщений органайзер документів, який автоматично позначає скани, електронні листи та PDF-файли і робить їх доступними для повнотекстового пошуку.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Docspell за один клік.

Виберіть тариф VPS для Docspell

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Docspell

Docspell — це самостійно розміщений сервер керування документами з відкритим вихідним кодом, призначений для стосів паперів, які були відскановані, завантажені або надіслані електронною поштою. Він виконує оптичне розпізнавання символів (OCR) на вхідних файлах, витягує дати, кореспондентів та суми за допомогою обробки природної мови (NLP) і зберігає структуровані метадані разом з оригінальним документом, щоб весь архів став доступним для повнотекстового пошуку. Теги, користувацькі поля, папки та збережені запити дозволяють практично керувати домашньою документацією, рахунками фрілансерів або записами малого бізнесу протягом багатьох років.

Самостійне розміщення Docspell на власному VPS зберігає найконфіденційніші документи — податкові декларації, медичні рахунки, юридичні документи, державні форми — в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в службі документів SaaS. Розгортання включає PostgreSQL для зберігання, Solr для повнотекстового пошуку, а також Docspell REST-сервер плюс воркер joex для OCR та конвертації, при цьому реєстрація під час першого відвідування створює обліковий запис, який володіє архівом документів.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Docspell

Вилучення OCR + NLP

Виконує OCR на кожному скануванні, потім витягує дати, кореспондентів, суми та контакти, щоб кожен документ надходив до вхідних вже попередньо класифікованим.

Повнотекстовий пошук

Повнотекстовий пошук на базі Solr по всіх документах — рахунках-фактурах, договорах, квитанціях, вкладеннях електронних листів — з фільтрами за тегами, папками та полями.

Імпорт пошти та папок

Витягуйте вкладення поштових скриньок через IMAP, приймайте HTTP-завантаження зі сканерів і відстежуйте каталог на наявність файлів, завантажених через SCP або rsync.

Теги та користувацькі поля

Анотуйте документи тегами, мітками організації, користувацькими полями (суми, дати контрактів, терміни дії) та збереженими пошуками, які автоматично оновлюються.

Багатокористувацький та багатоорендний

Кожна "спільнота" є ізольованим робочим простором зі своїми користувачами, документами та метаданими, тому сім'ї або невеликі команди ділять один екземпляр без перетину даних.

Перетворення документів

Перетворює вхідні файли HTML, Office, зображень та електронної пошти на PDF-файли з можливістю пошуку за допомогою WeasyPrint, Unoconv та Tesseract для єдиного архіву.

Чому варто запускати Docspell у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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