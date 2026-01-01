Розгорніть Faktory в один клік.
Високопродуктивний, мовно-незалежний сервер фонових завдань з вбудованим веб-інтерфейсом для моніторингу та керування завданнями.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Faktory
Faktory — це автономний сервер фонових завдань, який забезпечує потужну обробку завдань для будь-якої мови програмування. Він надає простий інтерфейс на основі протоколу, щоб воркери, написані на Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP та інших мовах, могли використовувати одну й ту ж інфраструктуру завдань без прив'язки до однієї мовної екосистеми.
Самостійне розміщення Faktory на вашому VPS дає вам повний контроль над чергами завдань, логікою повторних спроб та даними про продуктивність. Вбудована веб-панель дозволяє відстежувати пропускну здатність, перевіряти невдалі завдання та керувати чергами в реальному часі без додаткових інструментів.
Ключові характеристики Faktory
Мовно-незалежний дизайн
Будь-яка мова з клієнтською бібліотекою Faktory може ставити в чергу та обробляти завдання, що полегшує інтеграцію в поліглотних стеках.
Вбудована Веб-панель керування
Відстежуйте глибину черги, пропускну здатність завдань та збої за допомогою інтуїтивно зрозумілого браузерного інтерфейсу, доступного одразу після встановлення.
Надійна стійкість завдань
Завдання зберігаються на диску за допомогою вбудованого Redis-сумісного сховища, що гарантує, що жодне завдання не буде втрачено під час перезапусків або збоїв.
Автоматичні повторні спроби
Невдалі завдання автоматично повторюються з налаштовуваними графіками повторних спроб, зменшуючи ручне втручання для тимчасових помилок.
Пріоритезація черги
Направляйте завдання до іменованих черг з настроюваними вагами, щоб високопріоритетна робота завжди оброблялася першою.
Чому варто запускати Faktory у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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