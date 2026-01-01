Faktory — це автономний сервер фонових завдань, який забезпечує потужну обробку завдань для будь-якої мови програмування. Він надає простий інтерфейс на основі протоколу, щоб воркери, написані на Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP та інших мовах, могли використовувати одну й ту ж інфраструктуру завдань без прив'язки до однієї мовної екосистеми.

Самостійне розміщення Faktory на вашому VPS дає вам повний контроль над чергами завдань, логікою повторних спроб та даними про продуктивність. Вбудована веб-панель дозволяє відстежувати пропускну здатність, перевіряти невдалі завдання та керувати чергами в реальному часі без додаткових інструментів.