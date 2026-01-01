RAGflow — це двигун генерації з доповненим пошуком, готовий до промислового використання, що базується на глибокому розумінні документів. На відміну від базових реалізацій RAG, які розглядають документи як звичайний текст, RAGflow виконує парсинг PDF-файлів, електронних таблиць, презентацій та зображень з урахуванням макета, щоб зберегти значення таблиць, ілюстрацій та структурованого вмісту перед індексуванням.

Самостійне розміщення RAGflow на власному VPS зберігає ваші документи приватними та надає повний контроль над постачальниками LLM, стратегіями чанкування та конвеєрами пошуку. Вбудовані граф знань та бекенди GraphRAG відкривають міркування між документами, яке не може забезпечити плоский векторний пошук.