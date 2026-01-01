Знижка до 68% на RAGflow

Розгорніть RAGflow в один клік.

Рушій RAG промислового рівня з глибоким розбором документів, отриманням графів знань та підтримкою кількох LLM.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть RAGflow в один клік.

Виберіть тариф VPS для RAGflow

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою RAGflow

RAGflow — це двигун генерації з доповненим пошуком, готовий до промислового використання, що базується на глибокому розумінні документів. На відміну від базових реалізацій RAG, які розглядають документи як звичайний текст, RAGflow виконує парсинг PDF-файлів, електронних таблиць, презентацій та зображень з урахуванням макета, щоб зберегти значення таблиць, ілюстрацій та структурованого вмісту перед індексуванням.

Самостійне розміщення RAGflow на власному VPS зберігає ваші документи приватними та надає повний контроль над постачальниками LLM, стратегіями чанкування та конвеєрами пошуку. Вбудовані граф знань та бекенди GraphRAG відкривають міркування між документами, яке не може забезпечити плоский векторний пошук.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики RAGflow

Глибинний розбір документів

Видобування з урахуванням макета обробляє PDF-файли, файли Word, електронні таблиці та скановані зображення — зберігаючи таблиці, рисунки та структуру, які руйнують парсери звичайного тексту.

Пошук графа знань

Вбудований GraphRAG та індексування графа знань забезпечують міждокументні міркування та запити про зв'язки, що виходять за межі можливостей плоского векторного пошуку.

Підтримка кількох LLM

Підключайтеся до OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google та понад 20 інших провайдерів без переіндексації документів.

Гнучкі стратегії фрагментування

Виберіть з режимів розбиття на фрагменти: Загальний, Запитання та відповіді, Посібник, Таблиця та Папір, щоб відповідати структурі кожного типу документа для оптимальної точності вилучення інформації.

Багатокористувацький контроль доступу

Дозволи на основі ролей дозволяють командам ділитися базами знань, зберігаючи при цьому доступ до конфіденційних колекцій документів обмеженим для авторизованих користувачів.

REST API і SDK

Повноцінний REST API та офіційний Python SDK дозволяють інтегрувати RAGflow у свої застосунки та автоматизувати конвеєри завантаження документів.

Чому варто запускати RAGflow у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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