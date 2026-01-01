Розгорніть RAGflow в один клік.
Рушій RAG промислового рівня з глибоким розбором документів, отриманням графів знань та підтримкою кількох LLM.
Виберіть тариф VPS для RAGflow
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою RAGflow
RAGflow — це двигун генерації з доповненим пошуком, готовий до промислового використання, що базується на глибокому розумінні документів. На відміну від базових реалізацій RAG, які розглядають документи як звичайний текст, RAGflow виконує парсинг PDF-файлів, електронних таблиць, презентацій та зображень з урахуванням макета, щоб зберегти значення таблиць, ілюстрацій та структурованого вмісту перед індексуванням.
Самостійне розміщення RAGflow на власному VPS зберігає ваші документи приватними та надає повний контроль над постачальниками LLM, стратегіями чанкування та конвеєрами пошуку. Вбудовані граф знань та бекенди GraphRAG відкривають міркування між документами, яке не може забезпечити плоский векторний пошук.
Ключові характеристики RAGflow
Глибинний розбір документів
Видобування з урахуванням макета обробляє PDF-файли, файли Word, електронні таблиці та скановані зображення — зберігаючи таблиці, рисунки та структуру, які руйнують парсери звичайного тексту.
Пошук графа знань
Вбудований GraphRAG та індексування графа знань забезпечують міждокументні міркування та запити про зв'язки, що виходять за межі можливостей плоского векторного пошуку.
Підтримка кількох LLM
Підключайтеся до OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google та понад 20 інших провайдерів без переіндексації документів.
Гнучкі стратегії фрагментування
Виберіть з режимів розбиття на фрагменти: Загальний, Запитання та відповіді, Посібник, Таблиця та Папір, щоб відповідати структурі кожного типу документа для оптимальної точності вилучення інформації.
Багатокористувацький контроль доступу
Дозволи на основі ролей дозволяють командам ділитися базами знань, зберігаючи при цьому доступ до конфіденційних колекцій документів обмеженим для авторизованих користувачів.
REST API і SDK
Повноцінний REST API та офіційний Python SDK дозволяють інтегрувати RAGflow у свої застосунки та автоматизувати конвеєри завантаження документів.
Чому варто запускати RAGflow у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.