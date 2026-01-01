Додається веб-застосунок з відкритим кодом для надсилання приватних, наскрізно зашифрованих нотаток. Використовуючи нативні криптографічні API браузера, він шифрує вміст на стороні клієнта ще до того, як він потрапить на сервер — це означає, що хост ніколи не має доступу до незашифрованого тексту. Нотатки можна налаштувати на самознищення після одноразового прочитання або на закінчення терміну дії після налаштованого періоду часу.

Самостійне розміщення Enclosed на вашому VPS гарантує, що зашифроване сховище нотаток залишається повністю на вашій власній інфраструктурі. Організації, що працюють з конфіденційними обліковими даними, ключами API або секретною інформацією, отримують повний контроль над розміщенням даних і можуть застосовувати власні політики закінчення терміну дії, не покладаючись на сторонні хостингові послуги.