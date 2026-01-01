Розгорнути вкладене інсталяцією в один клік.
Мінімалістичний вебзастосунок для обміну приватними зашифрованими нотатками з контролем терміну дії та захистом паролем.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Enclosed
Додається веб-застосунок з відкритим кодом для надсилання приватних, наскрізно зашифрованих нотаток. Використовуючи нативні криптографічні API браузера, він шифрує вміст на стороні клієнта ще до того, як він потрапить на сервер — це означає, що хост ніколи не має доступу до незашифрованого тексту. Нотатки можна налаштувати на самознищення після одноразового прочитання або на закінчення терміну дії після налаштованого періоду часу.
Самостійне розміщення Enclosed на вашому VPS гарантує, що зашифроване сховище нотаток залишається повністю на вашій власній інфраструктурі. Організації, що працюють з конфіденційними обліковими даними, ключами API або секретною інформацією, отримують повний контроль над розміщенням даних і можуть застосовувати власні політики закінчення терміну дії, не покладаючись на сторонні хостингові послуги.
Ключові характеристики Enclosed
Клієнтське шифрування
Нотатки шифруються у браузері перед передачею за допомогою нативних Web Crypto API, тому сервер ніколи не бачить незашифрованого вмісту.
Самознищувані нотатки
Встановіть термін дії нотаток після одноразового прочитання або визначеного часового вікна, забезпечуючи, що конфіденційна інформація не зберігатиметься довше, ніж потрібно.
Захист паролем
Додайте додатковий пароль до будь-якої нотатки, вимагаючи від одержувачів автентифікації, перш ніж вміст буде розшифровано та відображено.
Посилання для поширення
Кожна нотатка генерує унікальну URL-адресу, яку можна надіслати електронною поштою, в чаті або через SMS — для одержувача не потрібні акаунт або реєстрація.
Легке розгортання
Один контейнер з мінімальними вимогами до ресурсів дозволяє легко запускати Enclosed поряд з іншими сервісами на тому ж VPS.
Чому варто запускати Enclosed у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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